Cerca e trova immobili
Segnalaci
PORTO

Morte Tarling, autista "non colpevole"?

Sotto accusa il cordone di sicurezza
Morte Tarling, autista "non colpevole"?
Imago
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+1
Morte Tarling, autista "non colpevole"?
Sotto accusa il cordone di sicurezza
SPORT: Risultati e classifiche

PORTO - L’automobilista del mezzo contro il quale si è scontrato Finlay Tarling potrebbe non subire alcun tipo di accusa. Questa è la notizia del giorno a Porto, dove stanno proseguendo le indagini sull’incidente che, durante il Giro del Portogallo, è costato la vita al giovane ciclista britannico. 

Secondo gli inquirenti, infatti, il dispositivo di sicurezza della corsa, quello che controlla gli accessi al percorso di gara da strade parallele, potrebbe non aver funzionato alla perfezione.

«Queste situazioni devono essere evitate - ha spiegato il portavoce della Guardia Nacional Republicana - Gli scenari di gara sono tuttavia molto complessi. Ci sono centinaia di accessi al percorso di ciascuna tappa e si sa che il ciclismo, che per natura vuol stare vicino alla gente, passa spesso attraverso villaggi, paesi e città. La strada dalla quale il veicolo si è immesso sul tracciato era segnalata ma, purtroppo, non abbiamo la possibilità di mettere un militare in ogni punto critico».

Secondo le indagini, al momento del drammatico incidente il 19enne era staccato dal gruppo e probabilmente era stato perso di vista. «La combinazione di diversi fattori, come il momentaneo allentamento del cordone di sicurezza, ha portato a questo tragico epilogo. Tutti gli elementi devono tuttavia essere verificati. Comunque abbiamo effettuato i test previsti e il conducente non presentava tracce di alcol o di sostanze psicotrope nel sangue. Sul perché sia ripartito, non so dirvelo. Dopo esser rimasto fermo per un po’ di tempo, senza vedere arrivare nessun altro, ha probabilmente chiesto se poteva procedere. A chi? Sono elementi che devono essere verificati. Non è in ogni caso detto che possa essere accusato. Probabilmente, comunque, non accadrà».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ciclismofinlay tarlinggiro del portogalloguardia nacional republicanaincidente stradaleindaginiportosicurezza garetragico epilogo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
1 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
2 gior
84

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
21
85

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
6 ore
19
62

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
23
133

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
67

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
2 gior

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
13 ore
148
114

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
1 gior
56
187

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
2 gior
101
280

Sirica vende la sua Z900

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
2 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
2 gior

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»
LIVE
LOCARNO
2 gior
9
46

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
1 gior
27
111

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
1 gior
41
90

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
2 gior
17
30

«Come una guerra»

Como, il fuoco è arrivato alle case
LIVE
CONFINE
3 gior
7
51

Como, il fuoco è arrivato alle case

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
13 ore
21
48

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
2 gior
3

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime
LIVE
CANTONE
2 gior
26
20

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
1 gior
199
336

«No alla partita della vergogna»

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair
LIVE
MADRID
2 gior
8
74

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
9 ore
5
47

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
49
49

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
4 ore
5
24

Divorzio al veleno al camping Riarena

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale
LIVE
SOLETTA
2 gior
7
71

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair
LIVE
CONFINE
2 gior

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti
LIVE
URI
2 gior

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
1 gior
4
28

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina
LIVE
GOLF
2 gior

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina

Ognuno ha i suoi gusti… ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
16 ore
13

Ognuno ha i suoi gusti… ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York
LIVE
NEW YORK
2 gior
8
39

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York

Como, non è finita
LIVE
CONFINE
1 gior
27

Como, non è finita

«Da quanto tempo ha 17 anni?»
LIVE
SUPERCOPPA UEFA
1 gior
7
21

«Da quanto tempo ha 17 anni?»

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo
LIVE
VACALLO
2 gior
36
58

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
13 ore
20
21

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
12 ore
5
15

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
62

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
16 ore
15
25

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
96

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
1 gior
18

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
14 ore
26
108

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

L'aereo non arriva, Lugano bloccato alle isole Faroe
LIVE
FCL
2 gior
13
38

L'aereo non arriva, Lugano bloccato alle isole Faroe

I radar non vanno in vacanza
LIVE
CANTONE
2 gior
1
27

I radar non vanno in vacanza

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
1 gior
9
14

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

Si preparava a un primo d'agosto atomico, ora è indagato e rischia anche 3 anni di carcere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
48

Si preparava a un primo d'agosto atomico, ora è indagato e rischia anche 3 anni di carcere

L'acqua del Toce nel Lago Maggiore: «Grazie amici svizzeri»
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
23
77

L'acqua del Toce nel Lago Maggiore: «Grazie amici svizzeri»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Ponti e soci, ecco un altro record (ma non basta)
LIVE
PARIGI 2026
4 ore
10

Ponti e soci, ecco un altro record (ma non basta)

«Rispetto per gli avversari e per il loro allenatore, che è meglio di me»
LIVE
COPPA SVIZZERA
4 ore
1
7

«Rispetto per gli avversari e per il loro allenatore, che è meglio di me»

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
6 ore
3
11

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Dieci gol e zero problemi, Lugano esagerato
LIVE
COPPA SVIZZERA
6 ore
14
38

Dieci gol e zero problemi, Lugano esagerato

Ponti & CO da applausi, e c'è ancora da "mangiare"
LIVE
PARIGI 2026
12 ore
1
29

Ponti & CO da applausi, e c'è ancora da "mangiare"

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
16 ore
10
16

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Due splendidi argenti per la Svizzera
LIVE
BIRMINGHAM 2026
1 gior
2
48

Due splendidi argenti per la Svizzera

Il Taverne festeggia in Coppa Svizzera (ma quanta fatica)
LIVE
COPPA SVIZZERA
1 gior
2
9

Il Taverne festeggia in Coppa Svizzera (ma quanta fatica)

Roman Mityukov: sfuma la finale
LIVE
PARIGI 2026
1 gior
1

Roman Mityukov: sfuma la finale

22 gol in quattro: Servette, Basilea, Young Boys e GC passeggiano
LIVE
COPPA SVIZZERA
1 gior
3

22 gol in quattro: Servette, Basilea, Young Boys e GC passeggiano