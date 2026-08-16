Ponti e la staffetta in evidenza

PARIGI - Una prova sontuosa non è bastata a Roman Mityukov, Gian-Luca Gartmann, Noè Ponti e Balint Ashton per avvicinare la zona medaglie nella staffetta 4x100m mista, ultima gara degli Europei di nuoto di Parigi. Il quartetto svizzero, che ha stampato il nuovo primato nazionale (3’32”49) si è infatti fermato all’ottavo posto della finale vinta dalla squadra B Neutral Athletes (la Russia) in 3’28”67 sull’Italia (3’28”86) e la Francia (3’29”03).