PARIGI 2026
Ponti e la staffetta in evidenza
Primato nazionale per i quattro rossocrociati
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Ponti e la staffetta in evidenza
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Primato nazionale per i quattro rossocrociati
La Gran Bretagna ha chiuso in testa il medagliere degli Europei.
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Primato nazionale per i quattro rossocrociati
La Gran Bretagna ha chiuso in testa il medagliere degli Europei.
PARIGI - Una prova sontuosa non è bastata a Roman Mityukov, Gian-Luca Gartmann, Noè Ponti e Balint Ashton per avvicinare la zona medaglie nella staffetta 4x100m mista, ultima gara degli Europei di nuoto di Parigi. Il quartetto svizzero, che ha stampato il nuovo primato nazionale (3’32”49) si è infatti fermato all’ottavo posto della finale vinta dalla squadra B Neutral Athletes (la Russia) in 3’28”67 sull’Italia (3’28”86) e la Francia (3’29”03).
La competizione si è chiusa con il successo, nel medagliere, della Gran Bretagna, che con 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi ha preceduto l’Italia (13-15-15) e la Russia (10-9-13).
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