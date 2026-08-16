Vince il Lugano, fanno festa tutti quanti

«Abbiamo preparato la partita nel modo più professionale possibile - ha invece spiegato il bianconero Mattia Croci-Torti - volevamo far capire a tutti i giocatori che avrebbero giocato l’importanza di questa coppa. Soprattutto ai nuovi. È una competizione che ti porta in Europa, se la vinci, in Europa League. Come secondo in campionato invece vai in Conference League. Poi bisognava portare rispetto nei confronti della squadra che incontravamo e per un allenatore che conosco molto bene, visto che ho fatto il corso con lui. È molto bravo, anzi meglio di me. Ha vinto la Coppa Ticino, battendo il mio Chiasso. È stata una festa, abbiamo onorato il confronto e sono contento dei miei ragazzi. Bellissima la scena alla fine della partita, quando le due squadre sono andate sotto la curva, avevo la pelle d’oca».

Superato senza problemi il Vedeggio nel primo turno, il Lugano continuerà il suo cammino in Coppa Svizzera a Pully, contro i padroni di casa di Seconda lega Interregionale.