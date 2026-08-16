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COPPA SVIZZERA

Vince il Lugano, fanno festa tutti quanti

Borsieri: «Giocatori con le gambe tipo budino, ma è stata un'esperienza incredibile»
Vince il Lugano, fanno festa tutti quanti
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di U. M.Inviato esterno
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Vince il Lugano, fanno festa tutti quanti
Borsieri: «Giocatori con le gambe tipo budino, ma è stata un'esperienza incredibile»
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Un risultato netto, nettissimo, in favore di una squadra ma… grande soddisfazione per tutti quanti. Anche questo è stato il derby ticinese del primo turno di Coppa Svizzera, quel Vedeggio-Lugano che ha visto imporsi 10-1 i bianconeri. 

«È stato bellissimo giocare in questo stadio. È stato un onore per noi - ha raccontato Mauro Borsieri, tecnico del Vedeggio - Ringrazio tutti quelli che ci hanno permesso di giocare a Lugano. Siamo una squadra giovanissima, l’emozione c’era: si è visto nel riscaldamento, tutti i giocatori avevano le gambe… definirlo budino è già un complimento. È comunque stata un’esperienza incredibile. Peccato per alcuni gol presi, che si potevano evitare e anche essere arrivati a subire dieci reti. Non mi piace, ma bisogna accettarlo. Sapevamo che il Lugano sarebbe andato a 100 all’ora. È giusto cosi».

«Abbiamo preparato la partita nel modo più professionale possibile - ha invece spiegato il bianconero Mattia Croci-Torti - volevamo far capire a tutti i giocatori che avrebbero giocato l’importanza di questa coppa. Soprattutto ai nuovi. È una competizione che ti porta in Europa, se la vinci, in Europa League. Come secondo in campionato invece vai in Conference League. Poi bisognava portare rispetto nei confronti della squadra che incontravamo e per un allenatore che conosco molto bene, visto che ho fatto il corso con lui. È molto bravo, anzi meglio di me. Ha vinto la Coppa Ticino, battendo il mio Chiasso. È stata una festa, abbiamo onorato il confronto e sono contento dei miei ragazzi. Bellissima la scena alla fine della partita, quando le due squadre sono andate sotto la curva, avevo la pelle d’oca».

Superato senza problemi il Vedeggio nel primo turno, il Lugano continuerà il suo cammino in Coppa Svizzera a Pully, contro i padroni di casa di Seconda lega Interregionale.

Nel secondo turno (in programma nel weekend del 16-18 ottobre) l’altra ticinese rimasta in corsa, il Taverne, sarà invece padrone di casa contro lo Young Boys.

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