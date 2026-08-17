Tornano gli atelier formativi per docenti

Il programma di questa edizione propone un’ampia offerta di iniziative. Tra i temi centrali spicca la lettura — ambito a cui il Dipartimento sta dedicando, da alcuni anni a questa parte, grande attenzione —, lettura intesa come competenza fondamentale per sviluppare il pensiero critico. Al centro dell’attenzione pure una serie di progetti dedicati alle attività fuori dalle aule scolastiche: da lezioni nel bosco a percorsi nei musei locali, un approccio che negli ultimi tempi sta trovando sempre più spazio nella didattica, per educare alla sostenibilità e far vivere alle allieve e agli allievi un apprendimento attivo a diretto contatto con l’ambiente che li circonda.

Questi momenti formativi, che accoglieranno circa 600 docenti, operatrici e operatori e 200 quadri scolastici, rappresentano un’opportunità unica per il confronto e lo scambio tra professioniste e professionisti del mondo scolastico e per il loro aggiornamento professionale. Il programma, curato con attenzione, include conferenze tematiche tenute da esperte ed esperti del settore, atelier di condivisione di buone pratiche e workshop specialistici pensati per l’applicazione pratica in aula.