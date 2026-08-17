Bellinzona Semine, i servizi della Posta arrivano alla Farmacia Azione

Grazie a questa riorganizzazione, la clientela potrà beneficiare di orari di apertura più estesi, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. «Le aspettative della nostra clientela cambiano, dall’adolescente fino alla pensionata. Proprio per questo è fondamentale restare al passo con i tempi e sviluppare continuamente le nostre offerte. Insieme a Farmacia Azione abbiamo trovato una soluzione interessante sul posto e la popolazione beneficia di orari di apertura più lunghi», ha spiegato Thomas Baur, responsabile RetePostale e vicedirettore generale.

Inoltre, a partire dal 1º aprile, i clienti potranno scegliere, se inviare o ricevere lettere in formato cartaceo o digitale, in base alle proprie esigenze.