Bellinzona Semine, i servizi della Posta arrivano alla Farmacia Azione
La riorganizzazione dell'offerta permetterà ai clienti di avere orari di apertura più estesi.
BELLINZONA - Per andare incontro alle esigenze della clientela, la Posta ha deciso di adeguare la propria offerta a Bellinzona: a partire dall'autunno sarà possibile sbrigare le operazioni postali presso la Farmacia Azione. Per i clienti sarà infatti possibile ritirare o impostare lettere e pacchi per la Svizzera e per l'estero o effettuare pagamenti con la carta di debito.
Monica Marzano, gerente della Farmacia Azione, spiega: «La farmacia è da sempre un luogo di incontro e di servizio per la popolazione. Accogliere la Posta nei nostri spazi significa ampliare ulteriormente l'offerta a disposizione dei cittadini e rafforzare il ruolo di servizio di prossimità che svolgiamo quotidianamente».
Grazie a questa riorganizzazione, la clientela potrà beneficiare di orari di apertura più estesi, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. «Le aspettative della nostra clientela cambiano, dall’adolescente fino alla pensionata. Proprio per questo è fondamentale restare al passo con i tempi e sviluppare continuamente le nostre offerte. Insieme a Farmacia Azione abbiamo trovato una soluzione interessante sul posto e la popolazione beneficia di orari di apertura più lunghi», ha spiegato Thomas Baur, responsabile RetePostale e vicedirettore generale.
Inoltre, a partire dal 1º aprile, i clienti potranno scegliere, se inviare o ricevere lettere in formato cartaceo o digitale, in base alle proprie esigenze.