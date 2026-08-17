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Bellinzona Semine, i servizi della Posta arrivano alla Farmacia Azione

La riorganizzazione dell'offerta permetterà ai clienti di avere orari di apertura più estesi.
Bellinzona Semine, i servizi della Posta arrivano alla Farmacia Azione
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Fonte Posta Svizzera SA
elaborata da Redazione
Bellinzona Semine, i servizi della Posta arrivano alla Farmacia Azione
La riorganizzazione dell'offerta permetterà ai clienti di avere orari di apertura più estesi.

BELLINZONA - Per andare incontro alle esigenze della clientela, la Posta ha deciso di adeguare la propria offerta a Bellinzona: a partire dall'autunno sarà possibile sbrigare le operazioni postali presso la Farmacia Azione. Per i clienti sarà infatti possibile ritirare o impostare lettere e pacchi per la Svizzera e per l'estero o effettuare pagamenti con la carta di debito.

Monica Marzano, gerente della Farmacia Azione, spiega: «La farmacia è da sempre un luogo di incontro e di servizio per la popolazione. Accogliere la Posta nei nostri spazi significa ampliare ulteriormente l'offerta a disposizione dei cittadini e rafforzare il ruolo di servizio di prossimità che svolgiamo quotidianamente».

Grazie a questa riorganizzazione, la clientela potrà beneficiare di orari di apertura più estesi, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. «Le aspettative della nostra clientela cambiano, dall’adolescente fino alla pensionata. Proprio per questo è fondamentale restare al passo con i tempi e sviluppare continuamente le nostre offerte. Insieme a Farmacia Azione abbiamo trovato una soluzione interessante sul posto e la popolazione beneficia di orari di apertura più lunghi», ha spiegato Thomas Baur, responsabile RetePostale e vicedirettore generale.

Inoltre, a partire dal 1º aprile, i clienti potranno scegliere, se inviare o ricevere lettere in formato cartaceo o digitale, in base alle proprie esigenze.

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