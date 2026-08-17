Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
Tre feriti dopo la caduta di massi durante l’ascesa: evacuazione coordinata tra le basi Rega di Locarno ed Erstfeld.
BLENIO - L'equipaggio della base Rega di Locarno, supportato per l'occasione anche dalla crew della base di Erstfeld, è intervenuto domenica mattina per soccorrere quattro alpinisti, rimasti feriti, mentre in cordata stavano cercando di raggiungere la cima dell'Adula, in valle di Blenio.
I quattro uomini, dopo aver pernottato nella Capanna Adula dell'UTOE (a 2393 metri di quota), erano partiti di buon mattino con l'obiettivo di raggiungere la vetta dell'Adula (a 3400 metri s.l.m.). Facevano parte di un gruppo composto da diversi scalatori, organizzati in due cordate di quattro persone ciascuna. Poco dopo le otto, durante l'ascesa e dopo aver superato le lingue di ghiaccio, a un'altitudine di circa 3200 metri, una scarica di sassi si è improvvisamente staccata sopra di loro, colpendone tre e provocando loro delle ferite. I compagni di scalata hanno quindi immediatamente allertato la Rega.
L'equipaggio della base operativa di Locarno, mobilitato dalla Centrale nazionale di soccorso aereo della Rega, ha valutato la situazione e chiesto la collaborazione di un soccorritore specialista elicottero (SSE) del Soccorso Alpino Svizzero. Durante il volo verso il luogo dell'intervento, l'SSE, anch'egli allertato dall'operatore di centrale, è stato prelevato dall'equipaggio.
Due elicotteri per evacuare velocemente i pazienti
Giunto sul posto e dopo aver localizzato i malcapitati grazie a un rapido volo di ricognizione, l'equipaggio di Rega 6 in volo stazionario ha depositato dapprima l'SSE e successivamente il medico. La scarica di sassi aveva causato ferite leggere a due scalatori, mentre il terzo lamentava ferite di media entità. Considerate le loro condizioni, l'equipaggio di Rega 6 ha perciò chiesto il supporto dell'equipaggio della base Rega di Erstfeld, Rega 8, per velocizzare l'evacuazione dei pazienti e il loro trasporto rapido in ospedale.