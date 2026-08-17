Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

L'equipaggio della base operativa di Locarno, mobilitato dalla Centrale nazionale di soccorso aereo della Rega, ha valutato la situazione e chiesto la collaborazione di un soccorritore specialista elicottero (SSE) del Soccorso Alpino Svizzero. Durante il volo verso il luogo dell'intervento, l'SSE, anch'egli allertato dall'operatore di centrale, è stato prelevato dall'equipaggio.

Due elicotteri per evacuare velocemente i pazienti

Giunto sul posto e dopo aver localizzato i malcapitati grazie a un rapido volo di ricognizione, l'equipaggio di Rega 6 in volo stazionario ha depositato dapprima l'SSE e successivamente il medico. La scarica di sassi aveva causato ferite leggere a due scalatori, mentre il terzo lamentava ferite di media entità. Considerate le loro condizioni, l'equipaggio di Rega 6 ha perciò chiesto il supporto dell'equipaggio della base Rega di Erstfeld, Rega 8, per velocizzare l'evacuazione dei pazienti e il loro trasporto rapido in ospedale.