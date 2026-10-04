Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

L'incidente e i soccorsi

La polizia ha riferito che l'incidente è avvenuto nell'ultimo giorno della manifestazione, verso le 10.15. L'uomo, cittadino rumeno, è stato colpito all'altezza della colonna cervicale, ha riferito Julian Tanzer dell'Aicher-Ambulanz. Diversi soccorritori lo hanno raggiunto circa due minuti dopo l'incidente. Attualmente non sono disponibili aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La polizia ha precisato che i passeggeri della giostra non sono mai stati in pericolo. Secondo il sito dell'Oktoberfest, la storica nave altalena dell'Oidn Wiesn funziona senza motori, sfruttando la forza muscolare e lo spostamento del baricentro dei passeggeri.