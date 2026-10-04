Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
Un 47enne è stato colpito da una nave altalena e trasportato in ospedale. L'edizione 2026, con 7,4 milioni di visitatori, è quella con la maggiore affluenza di sempre
Un 47enne è stato colpito da una nave altalena e trasportato in ospedale. L'edizione 2026, con 7,4 milioni di visitatori, è quella con la maggiore affluenza di sempre
MONACO DI BAVIERA - Nuovo grave incidente all'Oktoberfest di Monaco di Baviera: un dipendente di 47 anni di una storica nave-altalena è stato rianimato sul posto dai soccorritori e successivamente trasportato in ospedale.
L'incidente e i soccorsi
La polizia ha riferito che l'incidente è avvenuto nell'ultimo giorno della manifestazione, verso le 10.15. L'uomo, cittadino rumeno, è stato colpito all'altezza della colonna cervicale, ha riferito Julian Tanzer dell'Aicher-Ambulanz. Diversi soccorritori lo hanno raggiunto circa due minuti dopo l'incidente. Attualmente non sono disponibili aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La polizia ha precisato che i passeggeri della giostra non sono mai stati in pericolo. Secondo il sito dell'Oktoberfest, la storica nave altalena dell'Oidn Wiesn funziona senza motori, sfruttando la forza muscolare e lo spostamento del baricentro dei passeggeri.
Le indagini
L'attività della giostra è stata sospesa e l'area isolata. La polizia criminale sta cercando di ricostruire la dinamica attraverso le testimonianze e l'eventuale analisi delle registrazioni video. Le indagini dovrebbero protrarsi per alcuni giorni, mentre un team specializzato ha assistito i testimoni dell'incidente.
Gli altri episodi
L'episodio segue altri gravi incidenti avvenuti durante l'edizione della festa. Già al terzo giorno un addetto alla sicurezza di 52 anni era morto dopo essere rimasto incastrato sotto una gondola di una torre Freefall. Una donna di 90 anni è inoltre deceduta in ospedale dopo una caduta avvenuta mentre cercava di accarezzare un cavallo che trainava una carrozza sull'Oidn Wiesn.
Un altro incidente mortale ha coinvolto un pullman diretto dall'Italia all'Oktoberfest, che si è ribaltato sull'autostrada A96 nei pressi di Buchloe: due persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite, alcune gravemente. A bordo viaggiava un gruppo di cittadini filippini residenti in Italia.
Numeri da capogiro
Tralasciando gli incidenti, l'Oktoberfest 2026 entra nella storia con 7,4 milioni di visitatrici e visitatori, il dato più alto mai registrato. È stato quindi superato il precedente record di 7,2 milioni, che risaliva al 2023. Secondo il responsabile della manifestazione Christian Scharpf, il nuovo concetto di sicurezza ha permesso di gestire l'affluenza senza situazioni critiche di sovraffollamento.
Droga e reati sessuali
Sul fronte della sicurezza, la polizia riferisce un aumento dei reati legati agli stupefacenti, in particolare alla cocaina, che quest'anno è stata oggetto di controlli più intensi. Sono stati denunciati 80 reati sessuali, otto in più rispetto al 2025: 52 riguardano molestie sessuali e in cinque casi si indaga per sospetto stupro.
Gli altri dati
Nei tendoni sono stati consumati 6,7 milioni di Maß (i tipici boccali da un litro) di birra, il 2,7% in più rispetto ai 6,5 milioni del 2025, mentre gli osti segnalano una crescita del consumo di cibo tra il 2 e il 3%. All'Oidn Wiesn sono entrate 447.000 persone. Il servizio sanitario Aicher-Ambulanz aveva assistito 8.409 pazienti fino a domenica a mezzogiorno; nel 40% dei casi l'intervento era dovuto esclusivamente a un'intossicazione alcolica. Il tasso alcolemico più elevato misurato è stato di 3,8 per mille.
Molto lavoro anche per l'ufficio oggetti smarriti: sono stati consegnati 1.050 capi di abbigliamento, 700 portafogli e 400 cellulari. Fra i ritrovamenti più insoliti figurano un bite, una dentiera, una figura alta 1,80 metri, proveniente da uno stand gastronomico e un voluminoso libro illustrato sul Tibet.