È questa la temperatura ideale di ogni stanza
Il bagno dovrebbe essere piacevolmente caldo, mentre la camera da letto dovrebbe essere decisamente più fresca. A seconda dell'utilizzo, una stanza necessita di una temperatura diversa, e riscaldare tutto alla stessa temperatura comporta uno spreco di energia inutile.
Non appena le temperature esterne si abbassano, tendiamo ad alzare il termostato. Ma mantenere 23 gradi in tutto l'appartamento non è né necessario né particolarmente consigliabile. Il produttore di sistemi di riscaldamento Elco raccomanda temperature comprese tra 15 e 24 gradi, a seconda della stanza. Indicazioni simili arrivano da SvizzeraEnergia, che suggerisce 20 gradi in soggiorno, 17 in camera da letto e 23 in bagno. La temperatura ideale, però, dipende anche da fattori personali come l'età, l'abbigliamento e il livello di attività fisica.
Soggiorno: 20-22 gradi
In soggiorno trascorriamo spesso molto tempo seduti, sul divano o a tavola. Una temperatura tra 20 e 22 gradi garantisce quindi un ambiente confortevole, senza dover spingere troppo il riscaldamento.
Camera dei bambini: da 20 a 22 gradi
Durante il giorno, diverse fonti consigliano di mantenere la temperatura tra 20 e 22 gradi. I bambini giocano, leggono e fanno i compiti nelle loro camere, dove spesso trascorrono parecchio tempo. Di notte, quando la cameretta diventa anche il luogo in cui dormire, si può abbassare la temperatura per favorire il sonno.
Camera da letto: da 16 a 18 gradi
Per dormire bene, la temperatura ideale si aggira tra 16 e 18 gradi. «Il piumone funge da cappotto invernale, fornendo molto calore. Di conseguenza, la temperatura in camera da letto può essere inferiore rispetto, ad esempio, a quella del soggiorno», ha spiegato Matthias Balmer, docente presso l'Istituto di Tecnologia Edilizia ed Energia dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna, in un precedente articolo. Secondo SvizzeraEnergia, chi dorme con la finestra aperta dovrebbe spegnere il termosifone.
Ufficio: da 20 a 22 gradi
Chi lavora per diverse ore alla scrivania si muove poco e tende a sentire freddo più rapidamente rispetto a chi è spesso in movimento. Per questo, anche per l'ufficio in casa valgono le stesse temperature consigliate per il soggiorno.
Cucina: da 18 a 20 gradi
In cucina ci si muove di più e fornelli e forno producono già calore. Per questo, in genere, è sufficiente mantenere una temperatura tra 18 e 20 gradi.
Bagno: da 22 a 24 gradi
Il bagno può essere la stanza più calda della casa. Dopo una doccia o un bagno, quando si è ancora bagnati e poco vestiti, una temperatura più elevata risulta particolarmente piacevole. È però importante arieggiare subito la stanza per eliminare rapidamente l'umidità.
Corridoio e ripostiglio: da 15 a 19 gradi
Nel corridoio si passa poco tempo, mentre il ripostiglio viene utilizzato solo occasionalmente. In entrambi gli ambienti, quindi, sono generalmente sufficienti temperature tra 15 e 19 gradi. Meglio tenere chiuse le porte delle stanze più fredde, per evitare che l'aria calda degli altri locali vi entri continuamente.
Seminterrato: da 10 a 15 gradi
Se il seminterrato viene utilizzato soltanto come deposito, Elco consiglia temperature comprese tra 10 e 15 gradi. Se invece ospita un ufficio, una stanza per gli hobby o uno spazio abitativo, è necessario riscaldarlo maggiormente.
Come mantenere il calore in casa più a lungo
Durante il giorno, lasciare aperte persiane e tende permette di sfruttare il calore del sole. Di notte, invece, chiudere le persiane e utilizzare tende spesse o termoisolanti aiuta a limitare la dispersione di calore attraverso le finestre. Attenzione, però: tende e mobili non devono coprire i termosifoni, altrimenti il calore non riesce a circolare correttamente nella stanza.
Anche i tappeti possono rendere più confortevoli i pavimenti freddi. Quelli molto spessi, però, sono sconsigliati in presenza di riscaldamento a pavimento, perché possono ostacolare la diffusione del calore. Infine, per arieggiare casa in inverno, meglio spalancare le finestre per pochi minuti, più volte al giorno, anziché lasciarle socchiuse a lungo.