Camera dei bambini: da 20 a 22 gradi

Durante il giorno, diverse fonti consigliano di mantenere la temperatura tra 20 e 22 gradi. I bambini giocano, leggono e fanno i compiti nelle loro camere, dove spesso trascorrono parecchio tempo. Di notte, quando la cameretta diventa anche il luogo in cui dormire, si può abbassare la temperatura per favorire il sonno.

Camera da letto: da 16 a 18 gradi

Per dormire bene, la temperatura ideale si aggira tra 16 e 18 gradi. «Il piumone funge da cappotto invernale, fornendo molto calore. Di conseguenza, la temperatura in camera da letto può essere inferiore rispetto, ad esempio, a quella del soggiorno», ha spiegato Matthias Balmer, docente presso l'Istituto di Tecnologia Edilizia ed Energia dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna, in un precedente articolo. Secondo SvizzeraEnergia, chi dorme con la finestra aperta dovrebbe spegnere il termosifone.