L’«iniziativa civica anonima» accusa il DFAE e il Consolato generale svizzero a Mumbai di abuso d’ufficio e di altre possibili violazioni dei propri doveri. Secondo i denuncianti, nonostante le ripetute richieste di aiuto, le autorità non avrebbero fornito un sostegno concreto alla zurighese, né effettuato visite consolari o intrapreso iniziative diplomatiche per chiarire la sua situazione, complicata da un visto scaduto.

Secondo la denuncia, Neumann si trova in un vicolo cieco amministrativo che mette a rischio la sua esistenza: da un lato il divieto di lasciare il Paese imposto da un tribunale, dall’altro il visto scaduto. Il DFAE, sostengono i denuncianti, si sarebbe appellato ingiustamente alla responsabilità individuale e al principio di non ingerenza, pur avendo la possibilità di intervenire presso le autorità indiane per chiarire la situazione del soggiorno e lo stato della procedura.