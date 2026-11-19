Bloccata in India, scatta la denuncia penale contro il DFAE
Olivia Neumann non può abbandonare l'India per sospetta violazione della legge sugli stupefacenti. Sostiene di essere stata abbandonata dal suo paese. La gestione del caso solleva interrogativi sul ruolo delle autorità federali nei casi di cittadini bloccati all’estero.
BERNA - Il caso della zurighese Olivia Neumann (31), bloccata in India da quasi un anno e mezzo, si allarga.
Dopo che 20 Minuten ha raccontato la sua vicenda e il mancato sostegno da parte della politica, un gruppo di persone rimaste anonime ha presentato una denuncia penale contro il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) al Ministero pubblico della Confederazione. Parallelamente, è stata inoltrata una segnalazione alle Commissioni della gestione delle Camere federali, chiedendo un intervento nell'ambito della vigilanza parlamentare.
L’«iniziativa civica anonima» accusa il DFAE e il Consolato generale svizzero a Mumbai di abuso d’ufficio e di altre possibili violazioni dei propri doveri. Secondo i denuncianti, nonostante le ripetute richieste di aiuto, le autorità non avrebbero fornito un sostegno concreto alla zurighese, né effettuato visite consolari o intrapreso iniziative diplomatiche per chiarire la sua situazione, complicata da un visto scaduto.
Secondo la denuncia, Neumann si trova in un vicolo cieco amministrativo che mette a rischio la sua esistenza: da un lato il divieto di lasciare il Paese imposto da un tribunale, dall’altro il visto scaduto. Il DFAE, sostengono i denuncianti, si sarebbe appellato ingiustamente alla responsabilità individuale e al principio di non ingerenza, pur avendo la possibilità di intervenire presso le autorità indiane per chiarire la situazione del soggiorno e lo stato della procedura.
Ministero pubblico della Confederazione: «L’esame stabilirà se sussiste un sufficiente sospetto di reato»
Il Ministero pubblico della Confederazione ha confermato a 20 Minuten di aver ricevuto la denuncia. «La denuncia penale sarà ora esaminata secondo la procedura abituale, motivo per cui al momento non possiamo fornire ulteriori informazioni», ha dichiarato il portavoce Maximilian Tikhomirov. Quest'ultimo ha precisato che la ricezione della denuncia non comporta automaticamente l’apertura di un procedimento penale. «L’esame stabilirà se sussiste un sufficiente sospetto di reato.»
Interpellata da 20 Minuten, la segreteria delle Commissioni della gestione (CdG) non ha voluto confermare né smentire la ricezione della segnalazione, richiamandosi al segreto della commissione. Ha tuttavia precisato che, in generale, tutte le segnalazioni vengono prese in considerazione.
Un eventuale approfondimento dipende dalle competenze della vigilanza parlamentare superiore. Come spiega una segretaria della commissione, le CdG possono intervenire quando una segnalazione evidenzia una presunta carenza nella gestione del Consiglio federale, dell’amministrazione federale, dei tribunali federali, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, dello stesso Ministero pubblico o di altri organismi incaricati di compiti federali.
Per rispettare la separazione dei poteri, la vigilanza parlamentare interviene inoltre solo in via sussidiaria rispetto a quella esercitata dal Consiglio federale. «Ciò significa che una segnalazione deve essere indirizzata prima alle istanze superiori dell’unità amministrativa.»
Le CdG esaminano inoltre singoli casi soltanto quando questi hanno una rilevanza sistemica. Di principio, non intervengono neppure su questioni per le quali esiste un rimedio giuridico o che sono già all’esame di un’altra istanza.
Contattata per un commento, la presidente della CdG del Consiglio nazionale, Priska Wismer-Felder (Centro), ha rinviato alla segreteria. La presidente della CdG del Consiglio degli Stati, Maya Graf (Verdi), non ha invece risposto alla richiesta. Il DFAE ha preferito non commentare.
Olivia Neumann: «Semplicemente fantastico che esistano anche persone così»
Olivia Neumann fatica a credere che un’iniziativa civica anonima si sia rivolta al Ministero pubblico della Confederazione nel tentativo di aiutarla a tornare in Svizzera. Un gesto che l'ha profondamente colpita.
«Mi commuove tantissimo che qualcuno abbia il coraggio di presentare una denuncia del genere. È pazzesco. Semplicemente fantastico che esistano anche persone così.»