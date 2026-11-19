Serpenti, capre e centinaia di volatili tra maltrattamenti e parassiti: dieci anni di divieto
Il Tribunale federale conferma la decisione delle autorità friburghesi. La donna era già stata condannata tre volte per violazione della legge sulla protezione degli animali.
LOSANNA - Per i prossimi dieci anni una donna friburghese non potrà detenere, allevare o commerciare animali: lo ha stabilito il Tribunale federale (TF), confermando in una sentenza pubblicata oggi la decisione delle autorità cantonali, giunta dopo ripetuti episodi di maltrattamento e gravi violazioni delle norme sulla protezione degli animali.
Nel corso di diverse ispezioni nella proprietà dell'imputata, nel distretto della Gruyère, i veterinari cantonali avevano scoperto centinaia di volatili custoditi in locali insalubri e pericolosi. Durante un controllo nel maggio 2022 ne erano stati trovati 590, tra cui cento galline stipate in uno spazio di appena 1,5 metri quadrati. All'interno dell'abitazione della donna erano inoltre presenti quasi 300 esemplari, tra cui 263 pulcini, dieci quaglie e quattro anatroccoli.
Le condizioni erano talmente gravi che tutti gli animali sequestrati in quell'occasione avevano dovuto essere soppressi. Gli ispettori avevano riscontrato una forte infestazione parassitaria e locali in condizioni igieniche inaccettabili. Oltre ai volatili, nelle proprietà della donna erano stati trovati anche un boa, un pitone denutrito, una lucertola e capre custodite in un recinto non sicuro, vicino alla strada.
Malgrado i precedenti interventi delle autorità, la persona in questione aveva continuato ad allevare animali. Anche dopo il divieto, introdotto nel 2022, di detenere e commerciare pollame per dieci anni, era stato scoperto un nuovo pollaio non dichiarato nel registro cantonale, troppo piccolo e privo di lettiera.
La donna era già stata condannata penalmente tre volte per violazioni della legge sulla protezione degli animali: nel 2022 a 60 aliquote giornaliere con la condizionale e a una multa di 2000 franchi; nel 2023 a 120 aliquote giornaliere, con revoca della sospensione della pena precedente; e nel 2024 a un'ulteriore multa di 500 franchi.
La friburghese ha contestato il divieto generale di detenere qualsiasi specie animale rivolgendosi al TF. I giudici di Losanna hanno respinto tutte le sue censure, affermando che la proibizione non ha una finalità punitiva, ma serve a tutelare gli animali da ulteriori sofferenze: una misura di questo tipo può essere adottata in presenza di gravi violazioni della legislazione vigente.
Alla luce delle ripetute condanne e della reiterazione dei comportamenti illeciti, la corte ha ritenuto il provvedimento proporzionato. La ricorrente dovrà inoltre farsi carico di 2000 franchi di spese giudiziarie.