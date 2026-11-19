Le condizioni erano talmente gravi che tutti gli animali sequestrati in quell'occasione avevano dovuto essere soppressi. Gli ispettori avevano riscontrato una forte infestazione parassitaria e locali in condizioni igieniche inaccettabili. Oltre ai volatili, nelle proprietà della donna erano stati trovati anche un boa, un pitone denutrito, una lucertola e capre custodite in un recinto non sicuro, vicino alla strada.

Malgrado i precedenti interventi delle autorità, la persona in questione aveva continuato ad allevare animali. Anche dopo il divieto, introdotto nel 2022, di detenere e commerciare pollame per dieci anni, era stato scoperto un nuovo pollaio non dichiarato nel registro cantonale, troppo piccolo e privo di lettiera.