La vicenda risale alla fine del 2015, quando la professionista è stata assunta come medico responsabile dell’unità di chirurgia viscerale, con il compito di risollevare un servizio in difficoltà. Le sue decisioni hanno però incontrato l’opposizione di due subordinati, entrambi più anziani di lei. In seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico, la direzione ha messo in dubbio le sue competenze. Una perizia ha tuttavia stabilito che la dottoressa non aveva commesso alcun errore.