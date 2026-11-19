Licenziata abusivamente, l’ospedale dovrà versarle quasi 150’000 franchi
La vicenda risale al 2017, quando una chirurga è stata prima declassata e poi licenziata. Dopo una lunga battaglia giudiziaria, il Tribunale federale ha dato ragione alla professionista.
VALLESE - L’Ospedale del Vallese dovrà versare 100’000 franchi a una chirurga licenziata abusivamente nel 2017. Considerando gli interessi, le spese giudiziarie e le indennità, il conto complessivo sfiora i 150’000 franchi. Con una sentenza del 9 settembre, pubblicata di recente, il Tribunale federale ha messo fine a una lunga battaglia giudiziaria, dando torto all’istituzione su tutta la linea. Lo riferisce Le Nouvelliste.
La vicenda risale alla fine del 2015, quando la professionista è stata assunta come medico responsabile dell’unità di chirurgia viscerale, con il compito di risollevare un servizio in difficoltà. Le sue decisioni hanno però incontrato l’opposizione di due subordinati, entrambi più anziani di lei. In seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico, la direzione ha messo in dubbio le sue competenze. Una perizia ha tuttavia stabilito che la dottoressa non aveva commesso alcun errore.
La giustizia sconfessa l’Ospedale del Vallese
Anziché sostenerla, nella primavera del 2017 l’ospedale le ha proposto un declassamento: uno stipendio più basso, a fronte di mansioni invariate. La chirurga si è opposta e, poco dopo, è stata licenziata.
Da allora, le argomentazioni dell’istituzione sono state sistematicamente respinte dalla giustizia. Il Tribunale federale rimprovera all’ospedale di aver «sfruttato la violazione dei suoi obblighi contrattuali di protezione nei confronti della dipendente» per imporle condizioni di lavoro peggiorative.
L’ospedale aveva giustificato il proprio operato invocando la sicurezza dei pazienti. Una spiegazione che non ha convinto l’Alta Corte, secondo cui si trattava di «un pretesto» per giustificare a posteriori una decisione priva di un motivo legittimo.