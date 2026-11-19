USA in forte crescita

Il mercato statunitense, di gran lunga il più importante per l'orologeria elvetica, ha registrato in ottobre un'impennata del 61%, con esportazioni per 364 milioni di franchi. Nonostante questo risultato, il bilancio dei primi dieci mesi dell'anno resta leggermente negativo per le vendite destinate agli Stati Uniti. Ancora più marcato l'aumento in Francia, dove le esportazioni sono raddoppiate, raggiungendo i 240 milioni di franchi. Anche in questo caso, i dati risentono delle distorsioni provocate dalla politica doganale americana: la Francia ha infatti assunto un ruolo di piattaforma logistica per i produttori svizzeri, beneficiando dei dazi statunitensi più contenuti sulle importazioni provenienti dall'Unione europea.

Tra gli altri mercati, segnali positivi arrivano da Hong Kong (+7,3%), Regno Unito (+6,5%) e Corea del Sud (+23%). In controtendenza il Giappone, dove le esportazioni sono diminuite del 2,1%, e soprattutto la Cina, che ha registrato una flessione del 12%. Sul mercato cinese continua a pesare la debolezza dei consumi, che da tempo penalizza il settore dei beni di lusso.