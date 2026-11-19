Orologi, esportazioni in crescita del 9,1% a ottobre
Vendite all'estero per 2,46 miliardi di franchi. Forte aumento negli Stati Uniti, ma i dati risentono ancora della disputa sui dazi
BIENNE - Le esportazioni di orologi svizzeri continuano a crescere. A ottobre 2026, le vendite all'estero sono aumentate del 9,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, raggiungendo un valore di 2,46 miliardi di franchi. Lo ha comunicato giovedì la Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH). Si tratta del quinto mese consecutivo di crescita significativa, dopo gli incrementi compresi tra il 9 e il 12% registrati da giugno a settembre.
La ripresa va tuttavia interpretata con cautela. I risultati sono infatti influenzati dalla debole base di confronto del 2025, quando l'introduzione, nell'agosto dello scorso anno, di dazi statunitensi del 39% sui prodotti svizzeri aveva messo sotto pressione le esportazioni. Già prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, numerosi produttori avevano anticipato le spedizioni verso gli Stati Uniti o trasferito orologi in Francia, utilizzata come mercato di transito. Un quadro più rappresentativo emerge dai dati cumulati: nei primi dieci mesi del 2026, le esportazioni orologiere svizzere sono cresciute complessivamente del 3,4%, raggiungendo i 21,9 miliardi di franchi.
USA in forte crescita
Il mercato statunitense, di gran lunga il più importante per l'orologeria elvetica, ha registrato in ottobre un'impennata del 61%, con esportazioni per 364 milioni di franchi. Nonostante questo risultato, il bilancio dei primi dieci mesi dell'anno resta leggermente negativo per le vendite destinate agli Stati Uniti. Ancora più marcato l'aumento in Francia, dove le esportazioni sono raddoppiate, raggiungendo i 240 milioni di franchi. Anche in questo caso, i dati risentono delle distorsioni provocate dalla politica doganale americana: la Francia ha infatti assunto un ruolo di piattaforma logistica per i produttori svizzeri, beneficiando dei dazi statunitensi più contenuti sulle importazioni provenienti dall'Unione europea.
Tra gli altri mercati, segnali positivi arrivano da Hong Kong (+7,3%), Regno Unito (+6,5%) e Corea del Sud (+23%). In controtendenza il Giappone, dove le esportazioni sono diminuite del 2,1%, e soprattutto la Cina, che ha registrato una flessione del 12%. Sul mercato cinese continua a pesare la debolezza dei consumi, che da tempo penalizza il settore dei beni di lusso.
La Federazione dell'industria orologiera invita comunque alla prudenza nell'interpretazione delle statistiche. Oltre agli effetti della disputa commerciale con gli Stati Uniti, l'aumento del prezzo dell'oro e la forza del franco svizzero rappresentano ulteriori fattori di pressione per i produttori. Questi elementi potrebbero incidere negativamente sui margini di profitto delle aziende. La crescita delle esportazioni, sottolinea l'associazione di categoria, non è quindi sufficiente, da sola, a descrivere lo stato di salute economica dell'industria orologiera svizzera.