Stando a quanto indica le procura cantonale competente, l'uomo stava eseguendo lavori di taglio e movimentazione del legname a bordo di un escavatore lungo un pendio quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato.

Nell'incidente l'anziano ha riportato ferite gravissime. Malgrado il rapido intervento dei soccorritori e di un elicottero della Rega, il poveretto è deceduto sul posto.