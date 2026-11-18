BERNA
L'escavatore si ribalta nel bosco: muore a 70 anni
L'uomo stava svolgendo lavori di taglio e movimentazione del legname a bordo di un escavatore lungo un pendio quando il mezzo si è ribaltato.
20 Minuten Agency
Fonte Ats
L'escavatore si ribalta nel bosco: muore a 70 anni
L'uomo stava svolgendo lavori di taglio e movimentazione del legname a bordo di un escavatore lungo un pendio quando il mezzo si è ribaltato.
BERNA - Un 70enne ha perso la vita oggi in un incidente sul lavoro a St. Stephan, nel canton Berna. La tragedia è avvenuta poco dopo mezzogiorno in un'area boschiva lungo la Reulissenstrasse, nella zona di Hindere Bire.
Stando a quanto indica le procura cantonale competente, l'uomo stava eseguendo lavori di taglio e movimentazione del legname a bordo di un escavatore lungo un pendio quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato.
Nell'incidente l'anziano ha riportato ferite gravissime. Malgrado il rapido intervento dei soccorritori e di un elicottero della Rega, il poveretto è deceduto sul posto.
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