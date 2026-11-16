Sei stato ospite di questi hotel? Potrebbero aver rubato i tuoi dati

Hotel di lusso svizzeri confermano l'incidente

In Svizzera, Kempinski gestisce due hotel di lusso: il Grand Hotel des Bains Kempinski di St. Moritz e il Kempinski Palace Engelberg. Contattato da 20 Minuten, Norman Zweyer, responsabile delle pubbliche relazioni e del marketing, ha confermato a nome di entrambe le strutture una violazione della sicurezza che ha interessato i dati di prenotazione degli ospiti.

Persone non autorizzate avrebbero avuto accesso alle informazioni degli ospiti utilizzando le credenziali di un partner tecnologico esterno. I dati sarebbero poi stati sfruttati per contattare direttamente gli interessati. Spacciandosi per rappresentanti degli hotel, i truffatori avrebbero chiesto loro di effettuare pagamenti.