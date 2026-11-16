Sei stato ospite di questi hotel? Potrebbero aver rubato i tuoi dati
Gli ospiti coinvolti sono stati presi di mira con richieste di pagamento fraudolente dopo la violazione informatica
Gli ospiti coinvolti sono stati presi di mira con richieste di pagamento fraudolente dopo la violazione informatica
ZURIGO - Chi soggiorna in un hotel di lusso si aspetta non solo un servizio di prima classe, ma anche discrezione. Il gruppo alberghiero Kempinski è però stato colpito da una fuga di dati: sconosciuti sono riusciti ad accedere alle informazioni personali degli ospiti e le stanno già sfruttando per tentare di estorcere denaro. I truffatori si spacciano per rappresentanti degli hotel e chiedono pagamenti, come confermato a 20 Minuten da un portavoce del gruppo.
La notizia è stata riportata per la prima volta dal portale di settore "Hotel vor 9". Interpellata sull'accaduto, la catena alberghiera con sede a Monaco ha confermato l'attacco informatico. Tra le strutture coinvolte figura anche il celebre Hotel Adlon di Berlino, frequentato regolarmente da ospiti famosi.
Hotel di lusso svizzeri confermano l'incidente
In Svizzera, Kempinski gestisce due hotel di lusso: il Grand Hotel des Bains Kempinski di St. Moritz e il Kempinski Palace Engelberg. Contattato da 20 Minuten, Norman Zweyer, responsabile delle pubbliche relazioni e del marketing, ha confermato a nome di entrambe le strutture una violazione della sicurezza che ha interessato i dati di prenotazione degli ospiti.
Persone non autorizzate avrebbero avuto accesso alle informazioni degli ospiti utilizzando le credenziali di un partner tecnologico esterno. I dati sarebbero poi stati sfruttati per contattare direttamente gli interessati. Spacciandosi per rappresentanti degli hotel, i truffatori avrebbero chiesto loro di effettuare pagamenti.
Secondo Zweyer, tra le informazioni coinvolte figurano nomi, numeri di cellulare, indirizzi e-mail e dettagli delle prenotazioni, tra cui il periodo di soggiorno, il nome dell'hotel e il numero di prenotazione. Non è invece possibile confermare né escludere che siano stati sottratti anche dati sensibili, come i numeri di passaporto o di visto. I dati delle carte di pagamento, invece, non sarebbero stati coinvolti: il sistema interessato non li memorizza. Dalle dichiarazioni del portavoce non emerge quanti ospiti delle strutture svizzere siano stati colpiti dalla fuga di dati.
Kempinski ha già bloccato l'accesso compromesso
Il gruppo alberghiero afferma di aver già adottato misure per contenere l'incidente. «Non appena ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo bloccato le credenziali di accesso interessate, chiuso il canale di accesso e avviato un’indagine con il supporto di un esperto indipendente di cybersicurezza», spiega Zweyer.
Kempinski sta inoltre lavorando a stretto contatto con il partner tecnologico coinvolto per rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura informatica. Le autorità competenti in materia di protezione dei dati sono già state informate.
«Ci scusiamo sinceramente per le preoccupazioni causate ai nostri ospiti e facciamo tutto ciò che è in nostro potere per supportare gli ospiti coinvolti», afferma Zweyer.
Cosa devono sapere gli ospiti
Kempinski invita gli ospiti a diffidare delle richieste di pagamento ricevute tramite link contenuti in messaggi sospetti. Come sottolineato dall'azienda a "Hotel vor 9", il gruppo non chiede ai propri clienti di effettuare pagamenti attraverso questi collegamenti. Le transazioni devono avvenire esclusivamente tramite i canali ufficiali.
Chi riceve un messaggio sospetto dovrebbe evitare di aprire i link contenuti al suo interno o di rispondere. Gli ospiti che hanno già fornito informazioni di pagamento ai truffatori sono invece invitati a contattare la propria banca, bloccare immediatamente la carta interessata e sporgere denuncia alla polizia.