Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Over 65 al volante: arriva un test per valutare le proprie capacità

L'Ufficio prevenzione infortuni lancia un test di tredici domande per aiutare gli over 65 a valutare le proprie capacità di guida.
Over 65 al volante: arriva un test per valutare le proprie capacità
Deposit
Fonte Ats
di Redazione
Over 65 al volante: arriva un test per valutare le proprie capacità
L'Ufficio prevenzione infortuni lancia un test di tredici domande per aiutare gli over 65 a valutare le proprie capacità di guida.

BERNA - L'Ufficio prevenzione infortuni mette a disposizione delle persone anziane un nuovo test online per valutare le proprie capacità al volante. L'obiettivo è aiutare chi ha più di 65 anni a riconoscere per tempo eventuali cambiamenti fisici o cognitivi e a continuare a viaggiare in sicurezza.

Stando all'UPI, che ha presentato lo strumento oggi, le statistiche mostrano un aumento del rischio di sinistri al volante a partire dai 65 anni. Sebbene i conducenti anziani tendano a comportarsi con prudenza, guidando meno spesso a velocità eccessiva o sotto l'effetto dell'alcol, con gli anni possono affievolirsi vista, mobilità, prontezza di riflessi ed elaborazione delle informazioni. Inoltre, questa fascia di popolazione risulta più vulnerabile in caso di incidente.

Il questionario digitale affronta 13 aspetti legati alla salute e alla guida quotidiana. Tra questi figurano le difficoltà riscontrate nei viaggi notturni, nel traffico intenso o nelle manovre di immissione, oltre all'impatto di malattie e farmaci. Al termine della compilazione vengono fornite raccomandazioni personalizzate per favorire una mobilità autonoma e responsabile.

L'autovalutazione non sostituisce una visita medica, ma si propone come un supporto per fare il punto sulla propria idoneità. Il test è anonimo, gratuito, richiede circa dieci minuti ed è stato sviluppato con il sostegno finanziario del Fondo di sicurezza stradale (FSS). L'UPI invita gli automobilisti a ripeterlo una volta all'anno.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
anzianiautovalutazioneguidaguida sicuratest onlineupi
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»
LIVE
CALCIO
1 gior
7
27

Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
71

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici
LIVE
LUGANO
1 gior
96

Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
42

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide
LIVE
MELIDE
2 gior
50
112

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide

Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14
62

Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com

Una domenica da lupi
LIVE
CANTONE
20 ore

Una domenica da lupi

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»
LIVE
VALLESE
2 gior
10
77

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»

«Lo hanno impiccato quando avevo solamente due giorni»
LIVE
CANTONE
9 ore
19

«Lo hanno impiccato quando avevo solamente due giorni»

Nel 2027 è meglio non andare in vacanza qui
LIVE
MONDO
9 ore
7

Nel 2027 è meglio non andare in vacanza qui

Blackout, senza corrente per circa un'ora
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior
11
35

Blackout, senza corrente per circa un'ora

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
46

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video

Mountain bike sottratta da una cantina: «È un pezzo unico in Ticino»
LIVE
LOCARNO
6 ore
29
68

Mountain bike sottratta da una cantina: «È un pezzo unico in Ticino»

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban
LIVE
UNGHERIA
1 gior
12
41

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban

Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?
LIVE
SVIZZERA
19 ore
15
16

Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?

Ma come sarà il prossimo inverno?
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
8
31

Ma come sarà il prossimo inverno?

Uccide la moglie e confessa. Ma a nessuno importa
LIVE
BELLINZONA
8 ore
12

Uccide la moglie e confessa. Ma a nessuno importa

Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
68

Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?

Il Cremlino: «Senza un accordo con l'Europa useremo la forza»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
62
253

Il Cremlino: «Senza un accordo con l'Europa useremo la forza»

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio
LIVE
CANTONE
2 gior
64
148

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio

Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
3 gior
121
149

Ragazzo invalido nei pasticci

La Lega punta su Piccaluga
LIVE
CANTONE
1 gior
89
235

La Lega punta su Piccaluga

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
29

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
2 gior
98

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

A San Martino non c'è solo la festa
LIVE
MENDRISIO
1 gior
19

A San Martino non c'è solo la festa

Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park
LIVE
STATI UNITI
1 gior
5
55

Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park

Furti nei veicoli, c'è un arresto
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
132

Furti nei veicoli, c'è un arresto

Premiate le migliori apprendiste del 2026
LIVE
BELLINZONA
2 gior
22

Premiate le migliori apprendiste del 2026

Uomini annegati e galli decapitati
LIVE
CADEMPINO
2 gior
21

Uomini annegati e galli decapitati

Un weekend di spintoni e insulti
LIVE
CANTONE
3 ore
16
50

Un weekend di spintoni e insulti

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
2 gior
110
192

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Quei semafori che fanno saltare i nervi, il nostro test: il video
LIVE
CADENAZZO
9 ore
30
64

Quei semafori che fanno saltare i nervi, il nostro test: il video

«Il calcio italiano è marcio»
LIVE
CALCIO
2 gior
20
37

«Il calcio italiano è marcio»

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri
LIVE
CEVIO
2 gior
21
54

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri

Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
35

Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco

Nove nuovi agenti di custodia
LIVE
CANTONE
1 gior
10
30

Nove nuovi agenti di custodia

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
LIVE
CANTONE
2 gior
4
21

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
LIVE
CANTONE
2 gior
15
41

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette
LIVE
VALLESE
2 gior
4
27

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette

Fiamme vicino alla stazione
LIVE
GIORNICO
1 gior

Fiamme vicino alla stazione

«Clamoroso: Ronaldinho torna a giocare. E sarà subito titolare»
LIVE
CALCIO
1 gior
17

«Clamoroso: Ronaldinho torna a giocare. E sarà subito titolare»

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
8
136

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
4 gior
44
56

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

L'Ambrì rialza la testa e travolge il Losanna
LIVE
HCAP
21 ore
19
83

L'Ambrì rialza la testa e travolge il Losanna

Bollicine riemergono dal Ceresio
LIVE
AROGNO
4 ore
1
19

Bollicine riemergono dal Ceresio

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
3 gior
42
97

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

Marina è stata ritrovata
LIVE
RIAZZINO
8 ore

Marina è stata ritrovata

Il Belgio ridimensiona l'Italia
LIVE
NATIONS LEAGUE
16 ore
57

Il Belgio ridimensiona l'Italia

Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
61

Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Fece dare fuoco all'ex compagna, confermati 18 anni di carcere
LIVE
NEUCHÂTEL
8 min

Fece dare fuoco all'ex compagna, confermati 18 anni di carcere

Sei stato ospite di questi hotel? Potrebbero aver rubato i tuoi dati
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Sei stato ospite di questi hotel? Potrebbero aver rubato i tuoi dati

Si scaglia contro gli agenti con un coltello: donna fermata con un taser
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Si scaglia contro gli agenti con un coltello: donna fermata con un taser

La forza dell'economia svizzera ha sorpreso gli esperti
LIVE
SVIZZERA
1 ora

La forza dell'economia svizzera ha sorpreso gli esperti

Bilaterali III, proposto il referendum obbligatorio
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3
26

Bilaterali III, proposto il referendum obbligatorio

Creato un modello per prevenire vasti incendi boschivi
LIVE
SVIZZERA
2 ore
2

Creato un modello per prevenire vasti incendi boschivi

L'aeroporto di Zurigo testa le sedie a rotelle a guida autonoma
LIVE
ZURIGO
3 ore
1

L'aeroporto di Zurigo testa le sedie a rotelle a guida autonoma

I grigionesi sono i più sportivi
LIVE
SVIZZERA
3 ore

I grigionesi sono i più sportivi

In fuga senza patente, lo rintraccia il cane
LIVE
NIDVALDO
3 ore
2
12

In fuga senza patente, lo rintraccia il cane

TV, quanto mi costi... E si finisce sui siti illegali
LIVE
SVIZZERA
4 ore
13
16

TV, quanto mi costi... E si finisce sui siti illegali