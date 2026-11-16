Over 65 al volante: arriva un test per valutare le proprie capacità
L'Ufficio prevenzione infortuni lancia un test di tredici domande per aiutare gli over 65 a valutare le proprie capacità di guida.
BERNA - L'Ufficio prevenzione infortuni mette a disposizione delle persone anziane un nuovo test online per valutare le proprie capacità al volante. L'obiettivo è aiutare chi ha più di 65 anni a riconoscere per tempo eventuali cambiamenti fisici o cognitivi e a continuare a viaggiare in sicurezza.
Stando all'UPI, che ha presentato lo strumento oggi, le statistiche mostrano un aumento del rischio di sinistri al volante a partire dai 65 anni. Sebbene i conducenti anziani tendano a comportarsi con prudenza, guidando meno spesso a velocità eccessiva o sotto l'effetto dell'alcol, con gli anni possono affievolirsi vista, mobilità, prontezza di riflessi ed elaborazione delle informazioni. Inoltre, questa fascia di popolazione risulta più vulnerabile in caso di incidente.
Il questionario digitale affronta 13 aspetti legati alla salute e alla guida quotidiana. Tra questi figurano le difficoltà riscontrate nei viaggi notturni, nel traffico intenso o nelle manovre di immissione, oltre all'impatto di malattie e farmaci. Al termine della compilazione vengono fornite raccomandazioni personalizzate per favorire una mobilità autonoma e responsabile.
L'autovalutazione non sostituisce una visita medica, ma si propone come un supporto per fare il punto sulla propria idoneità. Il test è anonimo, gratuito, richiede circa dieci minuti ed è stato sviluppato con il sostegno finanziario del Fondo di sicurezza stradale (FSS). L'UPI invita gli automobilisti a ripeterlo una volta all'anno.