Creato un modello per prevenire vasti incendi boschivi
Il tempo di preallarme si può prolungare «fino a due settimane»
ZURIGO - Condizioni meteorologiche stabili causano spesso incendi boschivi simultanei in diverse parti d'Europa. Lo hanno dimostrato ricercatori svizzeri, le cui analisi permettono di prevedere i vasti roghi con anticipo e quindi di sfruttare al meglio le limitate risorse per lottare contro le fiamme.
Le nuove scoperte potrebbero contribuire ad allungare il tempo di preallarme «da poche ore fino a due settimane», indica oggi in un comunicato l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF). Ciò consentirebbe di distribuire in modo più efficace a livello transnazionale risorse limitate quali aerei antincendio ed elicotteri.
Ai fini dell'analisi, l'esperta di incendi boschivi Xinhang Li, attiva presso lo SLF e il Politecnico federale di Zurigo (ETH), ha considerato dati satellitari relativi al periodo dal 2001 al 2020. La ricercatrice ha escluso i roghi verificatisi in aree abitate o su terreni agricoli, al fine di evitare ambiguità riguardo a possibili casi di incendio doloso.
Lo studio evidenzia che i regimi meteorologici - situazioni meteo su vasta scala di lunga durata - generano determinati modelli di incendi. Ad esempio, un anticiclone stabile sulla Scandinavia in estate favorisce il fuoco non solo nel nord, ma anche in Italia e nei Balcani. Una depressione scandinava in primavera favorisce invece roghi nella penisola iberica e nell'area balcanica. Solo il cosiddetto "blocco (blocking nel gergo scientifico) della Groenlandia" impedisce il verificarsi di incendi poiché questo anticiclone sulla grande isola determina condizioni di bassa pressione - quindi condizioni fresche e umide - sul continente europeo.
Oltre alla distribuzione delle pressioni atmosferiche, anche le stagioni influenzano l'andamento degli incendi. Mentre la Scandinavia e i paesi dell'Europa meridionale sono colpiti soprattutto in estate, in Gran Bretagna, Germania ed Europa centrale i roghi boschivi si verificano principalmente in primavera. Per la regione alpina e la Francia i ricercatori non hanno riscontrato periodi così marcati in relazione alla frequenza delle fiamme. Gli incendi della scorsa estate si inseriscono alla perfezione nei modelli elaborati da Li.
La ricerca di cui Li è la prima autrice, diretta dalla professoressa Manuela Brunner, è stata pubblicata lo scorso 17 settembre sulla rivista Communications Earth & Environment.