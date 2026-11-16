Creato un modello per prevenire vasti incendi boschivi

Ai fini dell'analisi, l'esperta di incendi boschivi Xinhang Li, attiva presso lo SLF e il Politecnico federale di Zurigo (ETH), ha considerato dati satellitari relativi al periodo dal 2001 al 2020. La ricercatrice ha escluso i roghi verificatisi in aree abitate o su terreni agricoli, al fine di evitare ambiguità riguardo a possibili casi di incendio doloso.

Lo studio evidenzia che i regimi meteorologici - situazioni meteo su vasta scala di lunga durata - generano determinati modelli di incendi. Ad esempio, un anticiclone stabile sulla Scandinavia in estate favorisce il fuoco non solo nel nord, ma anche in Italia e nei Balcani. Una depressione scandinava in primavera favorisce invece roghi nella penisola iberica e nell'area balcanica. Solo il cosiddetto "blocco (blocking nel gergo scientifico) della Groenlandia" impedisce il verificarsi di incendi poiché questo anticiclone sulla grande isola determina condizioni di bassa pressione - quindi condizioni fresche e umide - sul continente europeo.