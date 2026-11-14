«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»
Il 16enne festeggiava il Capodanno al Constellation, mentre sua madre trascorreva la notte di San Silvestro a Parigi. La vodese lo ha cercato per tre giorni. La testimonianza.
Il 16enne festeggiava il Capodanno al Constellation, mentre sua madre trascorreva la notte di San Silvestro a Parigi. La vodese lo ha cercato per tre giorni. La testimonianza.
CRANS MONTANA - Stiven, 16 anni, ha perso la vita nell’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana. L’adolescente vodese aveva trascorso la notte di Capodanno con la sorella maggiore Samanta e alcuni amici. Sua madre Aleksandra si trovava invece a Parigi con il compagno e il figlio più piccolo, Alexi. Per la prima volta racconta a 20 Minutes quei giorni drammatici e come la perdita di Stiven abbia sconvolto la sua famiglia.
«Quando mi sono svegliata il 1° gennaio, avevo diverse chiamate perse da mia figlia e dagli amici di Stiven sul mio telefono. Ma nessuna da lui. Questo mi ha subito preoccupata», spiega Aleksandra.
«Mamma, non troviamo Stiven!»
«Quando ho chiamato Samanta, piangeva e urlava: ‹Mamma, il bar dove eravamo ha preso fuoco! Non troviamo Stiven!›» Aleksandra cerca inizialmente di calmare la figlia. Da Parigi non riesce ancora a rendersi conto di quanto sia accaduto a Crans-Montana. Spera che Stiven abbia soltanto perso il telefono e che si faccia presto vivo. Ma quando il compagno trova sui social le immagini dell’incendio, entrambi capiscono la gravità della situazione. La famiglia interrompe il soggiorno a Parigi e rientra in Svizzera.
Per la prima volta, Stiven aveva deciso di festeggiare il Capodanno con la sorella maggiore Samanta e alcuni amici. «Per me era in Svizzera, vicino a me e con sua sorella maggiore, al sicuro», dice Aleksandra. La madre sapeva dove sarebbero andati i figli: Samanta le aveva spiegato che il locale era accessibile anche ai sedicenni.
Cercato per tre giorni
Durante il viaggio di ritorno, Aleksandra chiama la polizia e diversi ospedali. «Ad ogni chiamata, speravo che qualcuno mi dicesse che avevano ritrovato mio figlio.» Una volta in Svizzera, va a prendere Samanta, ospitata da un’amica. La ragazza ha i capelli bruciati e ferite alle gambe, ma non ha bisogno di essere ricoverata. «Ha aspettato tutta la notte fuori al freddo per il suo fratellino. Ma Stiven non è mai uscito.»
Aiutata dagli amici, Aleksandra continua a cercare il figlio negli ospedali dei cantoni Vallese, Vaud, Ginevra e Zurigo. Più volte le viene detto che non tutti i feriti sono stati identificati. È una speranza alla quale si aggrappa. «Pensavo che Stiven potesse essere tra loro. (...) Per tre giorni e tre notti, praticamente non ho mangiato né dormito. Per me, era da qualche parte, e dovevamo solo trovarlo.»
«Ancora prima che dicessero qualcosa, avevo capito»
Il terzo giorno arriva una telefonata della polizia. Gli agenti chiedono ad Aleksandra se sia a casa. «Sapevo che probabilmente mi avrebbero annunciato la notizia peggiore della mia vita.» Quando i poliziotti si presentano alla porta, capisce subito. «Ho visto i loro volti tristi. Ancora prima che dicessero qualcosa, avevo capito.» Gli agenti le comunicano che Stiven è morto. «Ho urlato e non volevo crederci. Pensavo che potesse essere solo un incubo e che mi sarei svegliata.»
Quando Samanta torna a casa e vede i poliziotti e gli psicologi, capisce immediatamente cosa è successo. Ancora più difficile è dare la notizia al figlio più piccolo, Alexi. «I due avevano un rapporto simbiotico: Stiven si è occupato di lui fin da piccolo, gli cambiava i pannolini, lo nutriva e più tardi lo aiutava con i compiti.» Per Alexi, Stiven era «quasi come un secondo padre».
«Mamma, perché non hanno potuto salvarlo?»
Alexi non riesce a crederci. «Ha detto: ‹Mamma, perché non hanno potuto salvarlo? Cosa è successo?›» Parole che spezzano il cuore ad Aleksandra. Inizialmente le era stato detto che, a causa delle gravi ustioni, non avrebbe più potuto vedere Stiven. Grazie all’impresa di pompe funebri, però, riesce infine a dirgli addio. «Quando l’ho visto, l'ho riconosciuto. Era davvero lui, mio figlio.»
«Per me, era sempre bello come prima», dice Aleksandra. Poter vedere il figlio un’ultima volta ha significato molto per lei, anche se il momento dell’addio è stato quasi insopportabile. «Sapevo che non avrei mai più potuto abbracciarlo, parlargli o sentire la sua voce.»
Da quando Stiven è morto, nulla è più come prima. «Non sono più la donna che ero prima di questa tragedia. Ogni mattina devo di nuovo accettare che mio figlio non tornerà», racconta Aleksandra. Cerca di essere presente per Samanta e Alexi, che hanno perso un punto di riferimento. «Samanta ha perso il suo fratellino, Alexi il suo fratello maggiore e il suo modello. La nostra famiglia non è più la stessa.» Aleksandra continua inoltre a chiedersi come sia potuto scoppiare l’incendio. Vuole che venga fatta piena luce sull’accaduto, con un’indagine approfondita e l’accertamento delle responsabilità.
«Era molto più che una semplice vittima»
Per Aleksandra è fondamentale che il ricordo del figlio non resti legato soltanto alla tragedia. «Tutta la sua vita non deve essere ridotta alla notte in cui è morto. Stiven era un ragazzo meraviglioso. Era rispettoso e disponibile. Aveva dei sogni e tutta la vita davanti a sé.»
I momenti più difficili sono quelli in cui vorrebbe telefonare a Stiven o condividere qualcosa con lui. «Se potessi esprimere un solo desiderio, sarebbe quello di poterlo abbracciare un’ultima volta, anche solo per un minuto.» Infine, Aleksandra si rivolge direttamente al figlio: «Resterai sempre mio figlio. Mio Stiven, mio Stivče. Niente e nessuno potrà mai prendere il tuo posto.»