«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»

«Mamma, non troviamo Stiven!»

«Quando ho chiamato Samanta, piangeva e urlava: ‹Mamma, il bar dove eravamo ha preso fuoco! Non troviamo Stiven!›» Aleksandra cerca inizialmente di calmare la figlia. Da Parigi non riesce ancora a rendersi conto di quanto sia accaduto a Crans-Montana. Spera che Stiven abbia soltanto perso il telefono e che si faccia presto vivo. Ma quando il compagno trova sui social le immagini dell’incendio, entrambi capiscono la gravità della situazione. La famiglia interrompe il soggiorno a Parigi e rientra in Svizzera.

Per la prima volta, Stiven aveva deciso di festeggiare il Capodanno con la sorella maggiore Samanta e alcuni amici. «Per me era in Svizzera, vicino a me e con sua sorella maggiore, al sicuro», dice Aleksandra. La madre sapeva dove sarebbero andati i figli: Samanta le aveva spiegato che il locale era accessibile anche ai sedicenni.