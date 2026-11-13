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Apprendista di 16 anni muore sul lavoro: cosa dice la legge sui carrelli elevatori

Il giovane aveva iniziato la formazione ad agosto. Per i minorenni sono previste deroghe, ma servono una preparazione specifica e precise condizioni di sorveglianza. Restano da chiarire le circostanze dell'incidente.
Apprendista di 16 anni muore sul lavoro: cosa dice la legge sui carrelli elevatori
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Un apprendista logista di 16 anni è morto mercoledì in un incidente sul lavoro a Leibstadt AG. J.* aveva iniziato l’apprendistato solo in agosto.
di 20min.ch | Thomas Sennhauser
Apprendista di 16 anni muore sul lavoro: cosa dice la legge sui carrelli elevatori
Il giovane aveva iniziato la formazione ad agosto. Per i minorenni sono previste deroghe, ma servono una preparazione specifica e precise condizioni di sorveglianza. Restano da chiarire le circostanze dell'incidente.

LEIBSTADT - Un apprendista di 16 anni è morto mercoledì in un incidente sul lavoro a Leibstadt, nel Canton Argovia. La polizia cantonale sta indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il gruppo Kuratle, di cui fa parte la Meier Logistik AG, non fornisce dettagli, richiamandosi alle indagini in corso.

Il giovane, residente a Leibstadt, aveva iniziato l'apprendistato come logistico soltanto lo scorso agosto. Stando a quanto riferito da persone vicine al ragazzo, l'incidente sarebbe avvenuto mentre era in corso l'utilizzo di un carrello elevatore. Un amico del giovane si è quindi posto una domanda: un apprendista di 16 anni può già guidare da solo un mezzo di questo tipo? La risposta dipende dalla formazione ricevuta e dalle condizioni previste dalla legge.

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Non esiste un divieto assoluto per i minorenni
«In linea di principio, i giovani sotto i 18 anni non possono svolgere lavori pericolosi». È quanto precisa la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sul proprio sito. Per gli apprendisti è tuttavia prevista un'eccezione: secondo la Suva, a partire dai 15 anni possono essere impiegati in attività pericolose se queste sono necessarie alla formazione professionale di base e figurano nel relativo piano di formazione.

È il caso anche della formazione per logistico AFC. L'impiego in queste mansioni deve però avvenire in funzione del livello di preparazione raggiunto dall'apprendista e nel rispetto delle condizioni stabilite dal piano formativo.

Nel primo anno è richiesta una sorveglianza costante
L'Associazione svizzera per la formazione professionale nella logistica (ASFL SVBL) spiega a 20 Minuten che durante il primo anno di apprendistato i giovani devono essere costantemente sorvegliati da una persona qualificata quando svolgono lavori di questo tipo. Nel secondo anno è prevista una sorveglianza frequente, mentre nel terzo può essere occasionale.

In linea di principio, anche un apprendista di 16 anni può guidare un carrello elevatore della categoria R, che comprende i carrelli controbilanciati, quelli per scaffali alti e i carrelli laterali. È però necessario aver completato con successo la formazione specifica per la categoria in questione. Servono inoltre un attestato di formazione e un'istruzione documentata da parte dell'azienda, riferita al modello di carrello e al luogo in cui viene utilizzato. Devono essere rispettate anche le misure di protezione previste dal piano formativo.

Non tutti i carrelli elevatori sono uguali
Le regole cambiano a seconda del mezzo utilizzato. I carrelli elevatori a timone appartengono generalmente alla categoria S e richiedono una formazione specifica. Questa, tuttavia, non abilita automaticamente alla guida di mezzi più grandi appartenenti alla categoria R, per i quali è necessaria un'ulteriore preparazione.

Restano interrogativi sull'incidente
Il migliore amico del giovane racconta che il ragazzo aveva sostenuto un esame per la guida di un carrello elevatore a timone durante un corso interaziendale. Non è però dato sapere se questa formazione fosse pertinente all'attività svolta il giorno dell'incidente, né se avesse ricevuto ulteriori istruzioni per utilizzare altri tipi di mezzi.

Restano quindi diversi aspetti da chiarire: non è noto se il giovane fosse alla guida al momento dell'incidente, quale carrello elevatore fosse coinvolto e in quali circostanze sia avvenuto l'infortunio. Sulla dinamica esatta, al momento, non sono state fornite informazioni confermate.

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