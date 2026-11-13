Apprendista di 16 anni muore sul lavoro: cosa dice la legge sui carrelli elevatori

Il giovane, residente a Leibstadt, aveva iniziato l'apprendistato come logistico soltanto lo scorso agosto. Stando a quanto riferito da persone vicine al ragazzo, l'incidente sarebbe avvenuto mentre era in corso l'utilizzo di un carrello elevatore. Un amico del giovane si è quindi posto una domanda: un apprendista di 16 anni può già guidare da solo un mezzo di questo tipo? La risposta dipende dalla formazione ricevuta e dalle condizioni previste dalla legge.