Cinque mucche a spasso in autostrada
Un'insolita incursione sulla carreggiata ha regalato una scena curiosa agli automobilisti. Le mucche sono state recuperate nel corso della serata.
Un'insolita incursione sulla carreggiata ha regalato una scena curiosa agli automobilisti. Le mucche sono state recuperate nel corso della serata.
GINEVRA/LOSANNA - Cinque mucche hanno causato scompiglio ieri sera sulla A1 tra Ginevra e Losanna, all'altezza di Aubonne e Morges, nel Canton Vaud. Sono fuggite e si sono ritrovate sulla carreggiata verso le 19:00, in pieno orario di punta. L'autostrada è rimasta chiusa per oltre un'ora.
La polizia cantonale vodese ha confermato questa mattina a Keystone-ATS l'insolita notizia, pubblicata dal sito "20 minutes".
Le cinque mucche hanno imboccato l'autostrada all'altezza di Rolle, per poi uscirne e rientrare ad Aubonne e Allaman, proseguendo poi la loro passeggiata in direzione di Morges.
La situazione "fortunatamente rara" ha causato notevoli disagi, rallentamenti, ingorghi e persino la chiusura dell'autostrada per un'ora e 15 minuti in direzione di Morges, secondo un portavoce della polizia. Tutto è tornato alla normalità verso le 21:15, ha precisato.
Non si sono verificati incidenti e quindi non ci sono stati feriti, né tra le mucche né tra gli automobilisti. La grande intensità del traffico in quelle ore, con i suoi tradizionali rallentamenti e ingorghi, ha permesso di evitare il peggio, sempre secondo la polizia cantonale.
È nella zona di Morges che il proprietario delle mucche è riuscito a recuperarne quattro. La quinta è stata ritrovata più tardi, verso le 23:00, fuori dall'autostrada, è stato precisato. I dettagli della fuga non sono ancora noti con precisione.