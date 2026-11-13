Cinque mucche a spasso in autostrada

Le cinque mucche hanno imboccato l'autostrada all'altezza di Rolle, per poi uscirne e rientrare ad Aubonne e Allaman, proseguendo poi la loro passeggiata in direzione di Morges.

La situazione "fortunatamente rara" ha causato notevoli disagi, rallentamenti, ingorghi e persino la chiusura dell'autostrada per un'ora e 15 minuti in direzione di Morges, secondo un portavoce della polizia. Tutto è tornato alla normalità verso le 21:15, ha precisato.