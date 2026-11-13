Migros, il progetto di fusione sul tavolo della COMCO?
È l'associazione Faire Märkte Schweiz a chiedere un esame, temendo un'esasperazione della pressione sui produttori
ZURIGO - Suscita critiche il progetto di Migros di accorpare le sue dieci cooperative regionali in un'unica entità. L'associazione Faire Märkte Schweiz (FMS, ovvero Mercati Equi Svizzera) chiede un esame approfondito da parte della Commissione della concorrenza (COMCO): il timore è che l'accentramento del potere d'acquisto esasperi ulteriormente la pressione sui produttori.
Stando a una nota odierna dell'organizzazione, che si batte per condizioni di concorrenza eque e per la tutela dei produttori, la COMCO dovrebbe in particolare verificare se, con la scomparsa di decisioni sugli acquisti autonome a livello regionale, aumenti la dipendenza dei fornitori e si rafforzi il potere di mercato di Migros.
Già lo scorso mese di maggio, Faire Märkte Schweiz si era rivolta allo stesso organo, presentando una denuncia contro Migros per sospetto abuso di posizione dominante. Il grande distributore era stato in quel caso accusato di incassare ogni anno 12 milioni di franchi dai fornitori di frutta e verdura, applicando una detrazione forfettaria del 3% sul valore della merce.
Oltre alla sollecitazione alle autorità federali, l'associazione nel suo comunicato diramato di primo mattino avanza quattro richieste concrete a Migros. In primo luogo, occorre garantire ai produttori prezzi che siano equi e in grado di coprire i costi, assicurando al contempo il rispetto di quelli di riferimento. Secondo, è necessaria una protezione contro condizioni d'acquisto unilaterali, come nel caso di sconti forzati.
FMS chiede poi maggiore trasparenza nei bandi e nei confronti dei prezzi, affinché i produttori non vengano messi gli uni contro gli altri. Infine, vanno mantenute le possibilità di approvvigionamento regionale e i referenti locali, in modo che anche le aziende più piccole possano continuare a dire la loro.
Migros ha annunciato alla fine di ottobre l'intenzione di procedere con la fusione delle proprie cooperative regionali. I soci saranno chiamati ad esprimersi a metà 2027. L'obiettivo è creare un'entità più snella ed efficiente, soprattutto dal punto di vista dei processi decisionali.