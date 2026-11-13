Migros, il progetto di fusione sul tavolo della COMCO?

Già lo scorso mese di maggio, Faire Märkte Schweiz si era rivolta allo stesso organo, presentando una denuncia contro Migros per sospetto abuso di posizione dominante. Il grande distributore era stato in quel caso accusato di incassare ogni anno 12 milioni di franchi dai fornitori di frutta e verdura, applicando una detrazione forfettaria del 3% sul valore della merce.

Oltre alla sollecitazione alle autorità federali, l'associazione nel suo comunicato diramato di primo mattino avanza quattro richieste concrete a Migros. In primo luogo, occorre garantire ai produttori prezzi che siano equi e in grado di coprire i costi, assicurando al contempo il rispetto di quelli di riferimento. Secondo, è necessaria una protezione contro condizioni d'acquisto unilaterali, come nel caso di sconti forzati.