L’ultimo intervento di Parmelin: «Si chiude un capitolo»
Il presidente della Confederazione era a Dublino per il nono vertice della Comunità politica europea (EPG).
Il presidente della Confederazione era a Dublino per il nono vertice della Comunità politica europea (EPG).
DUBLIN - Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha partecipato giovedì al suo ultimo grande appuntamento politico dell'anno. Si è recato a Dublino per il nono vertice della Comunità politica europea (EPG). Il decimo si terrà nell'aprile 2027 a Zurigo.
A margine dell'incontro, Parmelin ha raccontato ai giornalisti svizzeri di aver preso congedo da diversi colleghi e colleghe in carica. Durante il suo anno di presidenza è stato più volte protagonista sulla scena internazionale: al World Economic Forum (WEF) di Davos, al vertice EPG in Armenia, a margine del G7 a Évian, in Francia, e all'Assemblea generale dell'ONU a New York.
«Con questo ultimo grande vertice si chiude un capitolo», ha dichiarato Parmelin, in una traduzione approssimativa dal francese. Il 1° gennaio, ha spiegato, probabilmente non se ne renderà ancora conto, ma la consapevolezza arriverà con l'apertura del WEF.
Parmelin conduce brevi colloqui
A Dublino il presidente della Confederazione ha avuto brevi colloqui, tra gli altri, con il primo ministro ungherese Péter Magyar e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Con quest'ultima ha discusso dell'attuazione dei Bilaterali III, soffermandosi su aspetti tecnici come il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità (MRA).
Non è escluso che altri colloqui possano svolgersi durante la cena. Parmelin ha spiegato che questi scambi nascono talvolta spontaneamente e permettono di affrontare un tema di attualità per cinque o dieci minuti. È quanto accaduto, ad esempio, con il primo ministro canadese Mark Carney, con il quale ha parlato per circa cinque minuti.
Il Canada non fa parte dell'EPG, essendo uno Stato non europeo, ma è stato invitato dall'Irlanda, Paese ospitante. Al vertice partecipano normalmente i capi di Stato e di governo di tutti i Paesi europei, ad eccezione di Russia e Bielorussia.
Sono presenti anche i vertici dell'UE, della Nato, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). L'incontro si è tenuto in un centro congressi nel cuore di Dublino.
La Svizzera presente ai negoziati di Abu Dhabi
Durante la sessione plenaria, il presidente ucraino Wolodymyr Selenskyj ha riferito dei negoziati tra Ucraina e Russia, svoltisi all'inizio della settimana ad Abu Dhabi con la mediazione degli Stati Uniti. Secondo il presidente ucraino, anche gli europei sono coinvolti nei colloqui, pur non sedendo al tavolo quando è presente la Russia.
Ad Abu Dhabi era presente anche l'ambasciatore svizzero Gabriel Lüchinger, come confermato questa settimana dal Dipartimento federale degli affari esteri in risposta a una richiesta di informazioni. La partecipazione svizzera ai negoziati non è però stata affrontata al vertice EPG, ha precisato Parmelin: «Né in plenaria né nei colloqui bilaterali.»
«Siamo però impegnati e mettiamo a disposizione i nostri buoni uffici», ha aggiunto il presidente della Confederazione. «L'ambasciatore Lüchinger era sul posto, ma non ho dettagli in merito. Questo è successo ieri e non so se oggi sia già rientrato.» Per lavorare in modo efficace, ha sottolineato Parmelin, servono fiducia e discrezione, qualità che l'ambasciatore Lüchinger dimostra «molto bene».
La Svizzera vuole un vertice «efficiente»
Parmelin ha giudicato «molto buona» l'organizzazione del vertice da parte dell'Irlanda. In vista del prossimo appuntamento, che sarà ospitato dalla Svizzera, ha spiegato: «Quello che vogliamo sono incontri efficienti e panel di alto livello.» Un obiettivo tutt'altro che semplice, per il quale la Confederazione si sta preparando già da tempo.
«La Svizzera organizzerà un vertice EPG - l'Europa come continente - e non solo per singoli Paesi», ha sottolineato. Quanto ai temi in agenda, Parmelin non ha ancora potuto fornire indicazioni precise, vista la rapidità con cui evolve la situazione in Europa.
Il prossimo vertice dell'EPG è previsto nell'aprile 2027. I capi di Stato e di governo dovrebbero riunirsi al centro congressi The Circle di Zurigo. Secondo il Consiglio federale, la struttura offre condizioni particolarmente favorevoli per ospitare un incontro internazionale di queste dimensioni, grazie alla vicinanza immediata all'aeroporto e alle moderne infrastrutture.