L’ultimo intervento di Parmelin: «Si chiude un capitolo»

«Siamo però impegnati e mettiamo a disposizione i nostri buoni uffici», ha aggiunto il presidente della Confederazione. «L'ambasciatore Lüchinger era sul posto, ma non ho dettagli in merito. Questo è successo ieri e non so se oggi sia già rientrato.» Per lavorare in modo efficace, ha sottolineato Parmelin, servono fiducia e discrezione, qualità che l'ambasciatore Lüchinger dimostra «molto bene».

La Svizzera vuole un vertice «efficiente»

Parmelin ha giudicato «molto buona» l'organizzazione del vertice da parte dell'Irlanda. In vista del prossimo appuntamento, che sarà ospitato dalla Svizzera, ha spiegato: «Quello che vogliamo sono incontri efficienti e panel di alto livello.» Un obiettivo tutt'altro che semplice, per il quale la Confederazione si sta preparando già da tempo.