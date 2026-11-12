GTA 6 scatena la corsa ai download: traffico dati alle stelle

GTA è una delle serie di videogiochi più famose al mondo. Il primo capitolo è uscito nel 1997, mentre il predecessore GTA 5 è arrivato sul mercato nel 2013 e da allora ha venduto oltre 200 milioni di copie. Secondo Sony, GTA 6 è il gioco più preordinato di sempre sul PlayStation Store. Con un budget stimato di ben oltre un miliardo di dollari, potrebbe diventare il prodotto di intrattenimento più costoso della storia.