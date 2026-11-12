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GTA 6 scatena la corsa ai download: traffico dati alle stelle

Con file da oltre 200 GB, i tempi di scaricamento variano sensibilmente in base alla connessione e molti utenti devono pazientare ore o persino giorni.
GTA 6 scatena la corsa ai download: traffico dati alle stelle
Imago
Fonte Awp Sda
di Redazione
GTA 6 scatena la corsa ai download: traffico dati alle stelle
Con file da oltre 200 GB, i tempi di scaricamento variano sensibilmente in base alla connessione e molti utenti devono pazientare ore o persino giorni.

ZURIGO - Il videogioco "Grand Theft Auto VI" fa impennare il traffico dati anche in Svizzera. Da questa settimana è possibile scaricare in anticipo l'ultimo capitolo della celebre serie di giochi d'azione. Sulla rete Sunrise, la corsa al download ha provocato picchi di traffico fino a otto volte superiori alla norma.

Nell'arco di una giornata, il volume di dati scaricati è stato in media del 30% superiore al solito, come comunicato da Sunrise all'agenzia di stampa AWP. I picchi più elevati sono stati registrati nelle prime ore dopo l'apertura dei download. Nonostante il carico eccezionale, la rete ha funzionato senza difficoltà e, secondo l'operatore, dispone ancora di ampie riserve di capacità.

Più contenuto l'impatto su Salt. L'operatore ha registrato finora soltanto aumenti puntuali del traffico dati legati a GTA 6. Non si sono verificati sovraccarichi e la rete è rimasta stabile, senza interruzioni.

Swisscom, invece, non fornisce indicazioni sull'impatto del gioco. L'azienda spiega di non raccogliere informazioni sulle fonti che generano il traffico dati e non si esprime nemmeno sull'andamento dei volumi.

Gli operatori di rete si dichiarano pronti
Con il lancio ufficiale del gioco, previsto per il 19 novembre, il traffico dati potrebbe tornare a crescere. Sunrise si dice tranquilla in vista dell'uscita, mentre Salt assicura di disporre di capacità sufficienti per far fronte a un ulteriore aumento della domanda.

Quando molti utenti scaricano contemporaneamente un gioco di grandi dimensioni, spiega Salt, non conta soltanto la velocità delle singole connessioni, ma anche la capacità complessiva della rete. I tecnici monitorano costantemente il traffico e potenziano le infrastrutture in anticipo, quando necessario. I picchi di utilizzo, sottolinea l'operatore, fanno parte della normale attività.

Il fenomeno non riguarda soltanto la Svizzera: anche in Germania il pre-download di GTA 6 ha provocato un'impennata temporanea del traffico dati, salito a livelli diverse volte superiori alla norma.

Il download può durare quasi due giorni
Il tempo necessario per scaricare il gioco dipende dalla velocità della connessione Internet. GTA 6 supera i 200 gigabyte e, secondo i calcoli, con una connessione da 10 megabit al secondo il download richiede oltre 47 ore. Con 50 megabit al secondo il tempo scende a circa 9 ore e 25 minuti, con 500 megabit a poco più di 56 minuti e con 1000 megabit a circa 28 minuti. Nella pratica, però, l'attesa può essere più lunga, soprattutto se la connessione non raggiunge costantemente la velocità massima.

Salt dichiara di offrire, attraverso la propria rete in fibra ottica, velocità fino a 10 gigabit al secondo. Prestazioni che permettono di scaricare anche videogiochi di grandi dimensioni in tempi brevi.

GTA è una delle serie di videogiochi più famose al mondo. Il primo capitolo è uscito nel 1997, mentre il predecessore GTA 5 è arrivato sul mercato nel 2013 e da allora ha venduto oltre 200 milioni di copie. Secondo Sony, GTA 6 è il gioco più preordinato di sempre sul PlayStation Store. Con un budget stimato di ben oltre un miliardo di dollari, potrebbe diventare il prodotto di intrattenimento più costoso della storia.

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