Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
La decisione sarebbe stata presa dopo gli audio diffusi da Selvaggia Lucarelli.
ROMA - Nonostante le polemiche delle ultime ore, "BellaMa’" andrà regolarmente in onda oggi su Rai 2, con Pierluigi Diaco alla conduzione. A riferirlo è l'Adnkronos, dopo che le rivelazioni pubblicate da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter "Vale Tutto" avevano alimentato sui social le indiscrezioni su una possibile sospensione del presentatore o della trasmissione.
Al centro della vicenda ci sono le testimonianze di alcuni ex concorrenti e collaboratori del programma, raccolte dalla giornalista. I racconti descrivono un clima particolarmente teso dietro le quinte, con presunti episodi di aggressività verbale, intimidazioni e minacce legate al futuro professionale dei partecipanti.
Tra i materiali pubblicati figura anche una registrazione audio, effettuata durante un momento fuori onda, nella quale si sentirebbe Diaco pronunciare alcune invettive. Le testimonianze riportate da Lucarelli sollevano inoltre interrogativi sui comportamenti che il conduttore avrebbe tenuto nei confronti delle persone coinvolte nella trasmissione.
La giornalista ha precisato di aver raccolto le dichiarazioni e il materiale prima dell'esplosione del caso Ravagnani.
Intanto, secondo quanto appreso dall'Adnkronos, la Rai starebbe esaminando attentamente la situazione. Al momento, tuttavia, non risultano provvedimenti che impediscano la regolare messa in onda del programma.