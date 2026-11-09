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Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

Scacchi, figura centrale nella politica ticinese, lascia un'eredità fatta di opere pubbliche e impegno civico.
Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
foto Garbani
Fonte La Regione
elaborata da Redazione
Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
Scacchi, figura centrale nella politica ticinese, lascia un'eredità fatta di opere pubbliche e impegno civico.

LOCARNO - È morto a 87 anni Diego Scacchi, sindaco di Locarno per 17 anni, dal 1979 al 1996. Avvocato e notaio, storico esponente dell'ala radicale del PLR, era stato in precedenza municipale dal 1966 al 1979 e deputato in Gran Consiglio dal 1963 al 1975.

La notizia è riportata da La Regione. Durante la sua lunga esperienza alla guida della Città, Locarno ha attraversato una profonda trasformazione urbanistica e culturale. Tra le principali opere realizzate in quegli anni figurano la galleria di circonvallazione Mappo-Morettina, che ha permesso di alleggerire il traffico nel centro cittadino e sul lungolago, la ristrutturazione di Casa Rusca, diventata pinacoteca, e la creazione della Biblioteca regionale a Palazzo Morettini. Scacchi si era inoltre impegnato nello sviluppo delle zone industriali sul Piano di Magadino.

Attivo anche sul fronte culturale e politico, aveva presieduto a lungo l'associazione Incontro democratico, passando il testimone a Manuele Bertoli nel 2019. Aveva inoltre guidato l'Associazione per la difesa del servizio pubblico. Intellettuale e commentatore della realtà ticinese, era apprezzato per la cultura e la capacità di confronto. Era nato a Locarno l'8 gennaio 1939.

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