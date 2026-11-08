Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

GIUBIASCO - Un'occupazione temporanea, tra laboratori, discussioni e striscioni dedicati all'autogestione e alla Palestina. È quanto avvenuto sabato a Giubiasco, dove il collettivo «VegeTAZione Ribelle» ha occupato pacificamente un edificio disabitato nei pressi della stazione FFS. Lo riferisce il Corriere del Ticino.