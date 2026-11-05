Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

L'andamento negativo di Wall Street fin dall'apertura ha appesantito le borse europee. Nel Vecchio continente la peggiore è stata Milano che ha perso un punto percentuale, seguita da quella di Amsterdam, che ha chiuso con un calo dello 0,6%, con Francoforte che ha segnato un ribasso dello 0,4%. Negativa dello 0,3% Londra, mentre Parigi è salita dello 0,3% e Madrid dello 0,8% finale. Qualche nervosismo anche sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha concluso a 109,7 punti base contro i 105 dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro salito al 4,33%. Calmo invece l'euro, che si è mosso su quota 1,123 contro il dollaro. Deboli tutte le criptovalute, con il Bitcoin sceso anche del 5% sui 76mila dollari e l'Ethereum in ribasso di sei punti percentuali a quota 2.260. In leggero rialzo l'oro a un massimo di giornata di 4.155 dollari all'oncia. Nel settore energia il gas dopo la chiusura delle Borse europee ha segnato un rialzo dell'1,5% a 89,4 euro al Megawattora, con il petrolio a New York in aumento di oltre due punti percentuali riconquistando quota 90 dollari al barile.

Sul listino azionario Usa produttori di chip Broadcom e Nvidia hanno ceduto oltre il 9%, mentre altri titoli, come la società di software Oracle, hanno segnato perdite del 7%. Molto male ancora le aziende di Elon Musk, Tesla e SpaceX, in picchiata, rispettivamente, del 10,77% e del 9,5%.