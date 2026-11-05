Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
Bruciato l'equivalente di 3200 miliardi di dollari di valore
NEW YORK - L'ottimismo di Wall Street dopo le elezioni di midterm si sgretola sotto una violenta corrente di vendite sui titoli hi tech. La vittoria dei democratici ha innescato una fuga dai titoli legati all'intelligenza artificiale, per la quale si prevede una stretta delle regole, e affondato i listini americani che in un giovedì nero hanno bruciato 3'200 miliardi di dollari di valore. Il Dow Jones ha chiuso in calo del 3,44%, il Nasdaq è sceso del 5,52% mentre lo S&P 50o è arretrato del 4,35%.
L'andamento negativo di Wall Street fin dall'apertura ha appesantito le borse europee. Nel Vecchio continente la peggiore è stata Milano che ha perso un punto percentuale, seguita da quella di Amsterdam, che ha chiuso con un calo dello 0,6%, con Francoforte che ha segnato un ribasso dello 0,4%. Negativa dello 0,3% Londra, mentre Parigi è salita dello 0,3% e Madrid dello 0,8% finale. Qualche nervosismo anche sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha concluso a 109,7 punti base contro i 105 dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro salito al 4,33%. Calmo invece l'euro, che si è mosso su quota 1,123 contro il dollaro. Deboli tutte le criptovalute, con il Bitcoin sceso anche del 5% sui 76mila dollari e l'Ethereum in ribasso di sei punti percentuali a quota 2.260. In leggero rialzo l'oro a un massimo di giornata di 4.155 dollari all'oncia. Nel settore energia il gas dopo la chiusura delle Borse europee ha segnato un rialzo dell'1,5% a 89,4 euro al Megawattora, con il petrolio a New York in aumento di oltre due punti percentuali riconquistando quota 90 dollari al barile.
Sul listino azionario Usa produttori di chip Broadcom e Nvidia hanno ceduto oltre il 9%, mentre altri titoli, come la società di software Oracle, hanno segnato perdite del 7%. Molto male ancora le aziende di Elon Musk, Tesla e SpaceX, in picchiata, rispettivamente, del 10,77% e del 9,5%.