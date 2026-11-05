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LISBONA

Ronaldo lascia (per sempre) il Portogallo

Il campionissimo lusitano ha chiuso la sua avventura con la nazionale.
Ronaldo lascia (per sempre) il Portogallo
IMAGO / Anadolu Agency
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Ronaldo lascia (per sempre) il Portogallo
Il campionissimo lusitano ha chiuso la sua avventura con la nazionale.
«Penso a tutto ciò che ho vissuto in Nazionale, non vedo solo gol, record o trofei. Vedo immigrati che per 90 minuti sentivano il Portogallo un po' più vicino. Vedo milioni di portoghesi che non ho mai conosciuto personalmente, ma che hanno fatto parte della mia vita».
CALCIO: Risultati e classifiche

LISBONA - Un'avventura cominciata addirittura nel 2023 è arrivata alla fine: Cristiano Ronaldo ha deciso di rinunciare definitivamente a vestire la maglia del "suo" Portogallo.

La frattura con Jorge Jesus e con la federazione, lo strappo consumatosi durante l'ultima finestra di Nations League, non si è ricomposta. Così, dopo 23 anni, 234 presenze e 146 reti, il campionissimo lusitano ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul suo club.

CALCIO
Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Il 41enne attaccante dell'Al-Nassr ha affidato ai social un lungo messaggio d'addio. Ha letto quanto provato e pensato in tanti anni.

«Ai portoghesi, è arrivato il giorno di restituire la maglia numero 7 della nazionale di tutti noi - ha raccontato CR7 - Non l'ho mai sentita come esclusivamente mia. Ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla. Di difenderla e di portarla con me negli stadi di tutto il mondo. Oggi è arrivato il momento di consegnarla al futuro. Non è stata una decisione facile. Perché ci sono decisioni che non si prendono solo con la testa. Si prendono anche con il cuore. Concludo un cammino iniziato nell'agosto del 2003 e che ha cambiato la mia vita per sempre. Penso a tutto ciò che ho vissuto in Nazionale, non vedo solo partite, gol, record o trofei. Vedo persone. Vedo immigrati che per 90 minuti sentivano il Portogallo un po' più vicino. Vedo milioni di portoghesi che non ho mai conosciuto personalmente, ma che hanno fatto parte della mia vita. Perché alla fine di tutto, il calcio è molto più di una partita. Il calcio sono le persone. Durante tutta la mia carriera in Nazionale, ho cercato di superare i miei limiti. Ho voluto vincere, ho voluto essere il migliore, ho voluto fare la storia. Sono sempre stato esigente con me stesso. Ho sempre voluto di più, ho sempre creduto che potessimo arrivare più lontano. E ho dato tutto ciò che avevo per questa maglia. Ci sono stati pomeriggi e notti perfette, ci sono state vittorie che non dimenticherò mai, ci sono state sconfitte che ancora oggi mi costa ricordare. Ho anche fallito, ho anche sofferto, ci sono stati anche momenti in cui non sono stato capace di dare ai portoghesi ciò che desideravano tanto. Ma non ho mai mollato. E soprattutto, non ho mai smesso di provare orgoglio nel rappresentare il Portogallo. Nel corso di questi anni, ho imparato cose molto semplici. I gol passano, le coppe restano nei musei, i record finiscono per essere battuti. Ma c'è qualcosa che il tempo non riesce mai a cancellare: il posto che occupiamo nel cuore delle persone. Se vi ho mai reso felici, se un mio gol vi ha mai fatto abbracciare qualcuno, dimenticare una difficoltà o semplicemente provare orgoglio per il nostro Paese, allora tutto è valso la pena. Perché essere portoghesi è anche questo. Soffriamo insieme, ci rialziamo insieme. Torniamo a credere. Il Portogallo avrà sempre bisogno di giovani che sognano, di giocatori che non mollano mai, di nuove generazioni che credono sia possibile arrivare dove nessuno è mai arrivato. Perché un Paese che continua a creare nuovi eroi è un Paese che non smette mai di credere in sé stesso. Ai miei compagni di Nazionale, voglio lasciare una parola speciale. Grazie per ogni corsa, per ogni abbraccio, per ogni discussione, per ogni silenzio prima di entrare in campo. Per ogni vittoria che abbiamo festeggiato insieme e per ogni sconfitta che ci ha reso più forti. Ho avuto il privilegio di essere il vostro capitano, ma nessun capitano cammina da solo. E voi fate parte della mia storia. A tutti gli allenatori, dirigenti, medici, fisioterapisti, magazzinieri, dipendenti e a tante persone che hanno lavorato con me in questi anni, il mio grazie. Molti di voi non sono mai apparsi nelle foto. Ma senza di voi, nessuna di queste foto sarebbe stata possibile. Alla mia famiglia, grazie per aver condiviso questo sogno con me. Grazie per aver compreso le assenze, i sacrifici e i momenti in cui la Nazionale ha dovuto occupare uno spazio che apparteneva anche a voi. Se sono arrivato così lontano, è perché siamo sempre stati mano nella mano. E ai portoghesi, a tutti i portoghesi sparsi nel mondo, voglio dire un'ultima cosa. C'è un'immagine che porterò sempre con me: il momento in cui inizia l'inno nazionale. Mi guardo intorno, vedo i miei compagni, vedo le tribune, vedo bambini, madri, padri e nonni, vedo portoghesi venuti da così lontano solo per essere lì. E durante quei minuti smettiamo di essere diversi. Non esistono club, non esistono colori, non esistono classi, non esistono professioni, non esistono opinioni. Esiste solo una passione: il Portogallo. Porterò questo sentimento con me per il resto della vita. Oggi finisce il mio percorso in campo con la Nazionale, esco a testa alta, con orgoglio per il cammino fatto e con la consapevolezza di aver dato tutto ciò che avevo per il Portogallo. Ma non smetterò mai di essere uno di voi, continuerò a soffrire, a esultare e a celebrare ogni vittoria del Portogallo. Ho passato la mia vita a lavorare per essere il miglior giocatore del mondo. Oggi capisco che la vittoria più grande è stata aver meritato di rappresentare il Paese più bello del mondo. Grazie per questi 23 anni. Grazie per aver creduto in me. Grazie per avermi permesso di vivere un sogno iniziato quando ero solo un bambino, a Madeira, a correre dietro a un pallone. La maglia numero 7 resta, l'orgoglio di averla indossata sarà mio per sempre. Il Portogallo sarà sempre dentro di me. A presto».

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