Un finale di stagione da applausi per Filippo Colombo

«Chiudere la stagione con un risultato come questo mi rende davvero felice, soprattutto pensando a come si erano messe le cose a luglio – ha detto Filippo Colombo al termine della gara -. Dopo l’infortunio ho attraversato un periodo difficile, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche mentale. In certi momenti ho temuto che il resto della stagione fosse ormai compromesso. Ritrovare la condizione, la fiducia e le sensazioni giuste non è stato semplice, ma ho continuato a lavorare con pazienza, un passo alla volta, senza perdere di vista i miei obiettivi. Da settembre ho finalmente ritrovato la forma e, soprattutto, il piacere di correre e di mettermi alla prova. Tornare competitivo ai massimi livelli nella mountain bike è stato bellissimo, ma anche le esperienze gravel in Svizzera e qui in Sudafrica mi hanno entusiasmato. Questo secondo posto alla Gravel Burn è il modo migliore per concludere un anno complesso: al di là dei risultati, porto a casa la consapevolezza di essere riuscito a reagire a un momento difficile e la gratitudine verso tutte le persone che mi sono state vicine. Adesso è il momento di staccare un po’, poi si tornerà al lavoro con ancora più motivazione e tanta voglia di affrontare le sfide del 2027».