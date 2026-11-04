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Un finale di stagione da applausi per Filippo Colombo

Secondo assoluto alla Gravel Burn in Sudafrica: sette giorni di battaglia, una vittoria di tappa, due podi e un altro prestigioso risultato internazionale
Un finale di stagione da applausi per Filippo Colombo
Filippo Colombo
Fonte RED
elaborata da Redazione
Un finale di stagione da applausi per Filippo Colombo
Secondo assoluto alla Gravel Burn in Sudafrica: sette giorni di battaglia, una vittoria di tappa, due podi e un altro prestigioso risultato internazionale
SPORT: Risultati e classifiche

Il 2026 di Filippo Colombo si chiude con un altro grande risultato: il secondo posto assoluto nella classifica generale della Nedbank Gravel Burn, una delle più spettacolari e impegnative competizioni gravel a tappe del panorama internazionale. Sette giorni di gare, dal 25 al 31 ottobre, attraverso gli sconfinati paesaggi del Great Karoo, in Sudafrica. In questo scenario straordinario, Filippo ha saputo imporsi come uno dei grandi protagonisti della competizione, confermando ancora una volta la sua versatilità e la capacità di competere ai vertici anche lontano dai tradizionali circuiti di Coppa del Mondo XCO.

Sette tappe da Graaff-Reinet, nell'Eastern Cape fino alla spettacolare cornice della Shamwari Private Game Reserve:

- 25 ottobre – prima tappa: 90 chilometri e 1'450 metri di dislivello, 9º posto;

- 26 ottobre – seconda tappa: 105 chilometri, 1º posto;

- 27 ottobre – terza tappa: 137 chilometri e 1'550 metri di dislivello, 10º posto;

- 28 ottobre – quarta tappa: 61 chilometri su un percorso veloce e ondulato, arrivo in gruppo;

- 29 ottobre – quinta tappa: 3º posto;

- 30 ottobre – sesta tappa: 13º posto.

- 31 ottobre – settima tappa: 3º posto e Filippo porta a termine la sua avventura sudafricana conquistando, con il tempo di 17h 48' 14", il secondo posto nella classifica generale a 32 secondi da Matthew Beers e davanti a Tristan Nortje (terzo classificato).

Il podio sudafricano rappresenta il coronamento di una stagione 2026 intensa, impegnativa e ricca di soddisfazioni. Un anno nel quale Filippo ha saputo distinguersi sia nella mountain bike olimpica sia nelle competizioni gravel, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento. Tra i risultati più significativi spiccano:

 1° posto alla Ceder Race, in Sudafrica;

 3° posto nella Coppa del Mondo XCO a Nové Město, il 24 maggio;

 2° posto nella Coppa del Mondo XCC a Leogang, il 12 giugno;

 3° posto nella Coppa del Mondo XCC a Lake Placid, il 2 ottobre;

 2° posto nella Coppa del Mondo XCO a Lake Placid, il 4 ottobre;

 2° posto ai Campionati svizzeri gravel, il 17 ottobre;

Risultati ancora più significativi se si considera che la stagione è stata condizionata anche da un infortunio, che lo ha costretto a rinunciare agli appuntamenti di Coppa del Mondo di La Thuile e Pal Arinsal nel mese di luglio.

Filippo ha però saputo reagire, ritrovando progressivamente la condizione e tornando protagonista nel finale di stagione, fino allo splendido secondo posto di Lake Placid e al podio sudafricano.

Dalle piste tecniche della Coppa del Mondo ai grandi spazi sterrati del Sudafrica, Filippo Colombo ha dimostrato ancora una volta talento, determinazione e una straordinaria determinazione.

«Chiudere la stagione con un risultato come questo mi rende davvero felice, soprattutto pensando a come si erano messe le cose a luglio – ha detto Filippo Colombo al termine della gara -. Dopo l’infortunio ho attraversato un periodo difficile, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche mentale. In certi momenti ho temuto che il resto della stagione fosse ormai compromesso. Ritrovare la condizione, la fiducia e le sensazioni giuste non è stato semplice, ma ho continuato a lavorare con pazienza, un passo alla volta, senza perdere di vista i miei obiettivi. Da settembre ho finalmente ritrovato la forma e, soprattutto, il piacere di correre e di mettermi alla prova. Tornare competitivo ai massimi livelli nella mountain bike è stato bellissimo, ma anche le esperienze gravel in Svizzera e qui in Sudafrica mi hanno entusiasmato. Questo secondo posto alla Gravel Burn è il modo migliore per concludere un anno complesso: al di là dei risultati, porto a casa la consapevolezza di essere riuscito a reagire a un momento difficile e la gratitudine verso tutte le persone che mi sono state vicine. Adesso è il momento di staccare un po’, poi si tornerà al lavoro con ancora più motivazione e tanta voglia di affrontare le sfide del 2027».

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