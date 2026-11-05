«Parleremo faccia a faccia»

Yakin ha preso atto delle dichiarazioni e ha già avuto un primo contatto con il giocatore. «Sono cose che già conosciamo ed è suo diritto prendere posizione - ha spiegato il selezionatore, sottolineando che a contare sarà soprattutto il rendimento sul terreno di gioco - Per me è importante come reagirà in campo».

Yakin comprende la delusione di Embolo per la mancata convocazione dello scorso mese: «Certo che Breel era arrabbiato di non poter partecipare, perché stava bene e voleva giocare e aiutare la squadra. Ora però deve accettare com'è andata. Sono un fan del sedersi a un tavolo, faccia a faccia, per chiarire. C'è sicuramente bisogno di parlare. Per me è importante giudicare dal punto di vista sportivo. In campo è decisivo. Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro. Da lunedì poi l'attenzione sarà tutta sulla partita».