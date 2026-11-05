Adrenalina e spettacolo chiusi in gabbia

«Ci siamo impegnati tanto per far crescere questa manifestazione e siamo sicuri che lo spettacolo di quest’anno sarà grandissimo - ci ha spiegato proprio Maurizio Niceta - L’offerta è ampia, abbiamo pensato a tutti, e vogliamo che quelli che decideranno di raggiungerci al Centro Esposizioni passino una giornata divertente. Ci saranno tanti atleti, rappresentanti di scuole per un numero record, in arrivo da oltre Gottardo, dall’Italia, e parlo di Genova, Torino, Roma e Firenze, ma, soprattutto, ragazzi di casa nostra, e il livello è davvero molto alto».

Lugano in the cage è partito come un evento quasi di nicchia; l’ottimo lavoro fatto negli anni lo ha tuttavia trasformato in un appuntamento importante, dal respiro internazionale. Aver combattuto in Ticino è diventato prestigioso, oltre ad aver ricevuto un riconoscimento ufficiale. «In questa edizione, per la prima volta, il punteggio ottenuto combattendo sarà valido per la convocazione nella nazionale svizzera. E questo è ovviamente motivo d’orgoglio: è stato apprezzato il fatto che, da sempre, diamo spazio a tante promesse, a ragazzi alle prime armi».