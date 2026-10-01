La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

SAVOSA/ CENTOVALLI - Lui si definisce pragmatico. Lei una sognatrice. Ivo Maggetti, 74 anni, è il re dei cantastorie ticinesi. Con la sua fisarmonica ha incantato centinaia di sagre. Da qualche tempo anche sua moglie Laura (67) lo segue in questa avventura musicale. «Che è poi anche una missione», raccontano ai microfoni di TioTalk.