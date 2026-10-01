Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
Per il 37enne è stata chiesta oggi la carcerazione di sicurezza. È accusato di reati nella sfera intima ai danni di allieve minorenni
GIUBIASCO - È stato rinviato a giudizio di fronte alla Corte delle assise Criminali l'ex docente della scuola media di Giubiasco arrestato la scorsa primavera per presunti reati nella sfera intima ai danni di allieve minorenni. È il Ministero Pubblico a darne conferma.
Al termine dei primi verbali di interrogatorio, svoltosi il 17 marzo, era stato disposto l'arresto dell'uomo e la misura restrittiva della libertà era stata quindi confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.
Gli addebiti nei confronti del 37enne ─ nei cui confronti è stata chiesta oggi la carcerazione di sicurezza ─ sono quelli di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo della licenza richiesta.
I fatti vanno dall'autunno del 2024 al marzo del 2026.
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