È morto Norberto Crivelli

«Norberto - si legge sul commiato del POP-PSdL Ticino - ha dedicato l’intera esistenza alla causa degli ultimi e degli sfruttati, combattendo, anche dalle retrovie, senza mai cedere contro il mostro irrefrenabile del capitalismo. La sua è stata una vita di lotte esemplari: dai primi passi nei movimenti studenteschi tra Locarno e Ginevra, fino al suo lungo e incisivo impegno nel Partito del Lavoro, che lo ha visto alla guida della sezione ticinese come Segretario Politico dal 1987 al 1994, Presidente nazionale dal 2009 al 2013 e voce instancabile anche nel contesto della Sinistra Europea e nelle istituzioni comunali di Sorengo. Norberto è stato l’anima del Partito, sempre presente, ha saputo mantenere alta l’identità comunista anche nei momenti più difficili.