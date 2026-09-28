Elisa, fine della storia d'amore
Dopo quasi due decenni insieme, la cantautrice e il musicista Andrea Rigonat hanno scelto la separazione mantenendo armonia per il bene dei figli.
Dopo quasi due decenni insieme, la cantautrice e il musicista Andrea Rigonat hanno scelto la separazione mantenendo armonia per il bene dei figli.
Dopo 18 anni insieme, si sono separati la cantautrice Elisa (Toffoli) e Andrea Rigonat, chitarrista, produttore e compositore.
Lo scrive il quotidiano Il Piccolo del Gruppo Nem riprendendo una notizia del settimanale Chi, ricordando che i due si erano sposati nella alla basilica di Sant'Eufemia, a Grado (Gorizia), nel 2015 e specificando che, secondo indiscrezioni, la separazione sarebbe avvenuta nel rispetto reciproco e della tutela dei due figli.
Il legame tra i due era nato sul palco. Rigonat, che ha collaborato con, tra gli altri, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Giorgia, affiancava da tempo Elisa come chitarrista e produttore nei tour e nei progetti discografici fino a quando nel 2008 tra i due era nata un'unione sentimentale. La coppia ha due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nel 2013.
La decisione della separazione sarebbe stata nota da tempo tra amici e familiari più stretti; il rapporto tra la cantante e l'ex marito sarebbe comunque rispettoso.
Il 27 novembre dovrebbe uscire il nuovo progetto discografico di Elisa, l'album Kintsugi, sul quale c'è massimo riserbo.