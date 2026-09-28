Elisa, fine della storia d'amore

Il legame tra i due era nato sul palco. Rigonat, che ha collaborato con, tra gli altri, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Giorgia, affiancava da tempo Elisa come chitarrista e produttore nei tour e nei progetti discografici fino a quando nel 2008 tra i due era nata un'unione sentimentale. La coppia ha due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nel 2013.

La decisione della separazione sarebbe stata nota da tempo tra amici e familiari più stretti; il rapporto tra la cantante e l'ex marito sarebbe comunque rispettoso.