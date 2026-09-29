Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
Il rincaro per il nostro cantone (per una volta) è al di sotto della media nazionale del 5% ma il premio resta di gran lunga il più alto della Svizzera. Baume-Schneider: «Ora tutti sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità»
BERNA - Meno salata non sempre fa rima con più dolce, l'aumento della cassa malati per l'anno 2027 in Ticino sarà del 3,7% con un premio medio stimato attorno ai 519,90 fr. pro capite.
Non una stangata quindi, ma un rincaro ben al di sotto della media nazionale che, confermano i dati della Confederazione, si attesta a un nettissimo 5,0%.
A comunicarlo nella consueta conferenza stampa, in vece del Consiglio Federale, è stata la capa del DFI Elisabeth Baume-Schneider.
Per una volta, quindi, il Ticino non è fanalino di coda della Confederazione (il poco ambito primato quest'anno è del canton Giura, con un +6,6%). Un'anticipazione, in questo senso, era stata data dalle previsioni svelate a inizio mese da bonus.ch che - nelle stime dei costi della sanità - vedevano il nostro cantone posizionato relativamente bene con addirittura una diminuzione (labile, ma comunque diminuzione) delle spese.
Anche il capo del DSS Raffaele de Rosa, sulle pagine de la Regione, aveva manifestato un cauto ottimismo a riguardo. Ottimismo che si è quindi rivelato, relativamente fondato.
Questo malgrado lo scenario a livello svizzero sia ben diverso con un rincaro sensibile (+5,3) soprattutto a causa delle cure a domicilio, della psicoterapia (sulla quale Berna sta già lavorando a una “stretta” riparatrice) e la sempre controversa fisioterapia.
Da annoverare anche un numero sempre crescente di trattamenti, e una popolazione che invecchia inesorabilmente.
Detto questo, al di là del sospiro di sollievo, non c'è proprio nulla di cui gioire.
Già, perché anche se il rincaro relativo è inferiore alla media nazionale, il Ticino resta il cantone con il premio più alto in assoluto con differenze - dati aggiornati al 2027 - anche attorno ai 200 franchi al mese rispetto ad altri cantoni (si parla sempre di medie, beninteso).
Questo a fronte di un potere d'acquisto pro capite nettamente inferiore.
Nell'ultimo quadriennio, lo ricordiamo, il nostro cantone ha accumulato un rincaro da far lacrimare gli occhi, poco al di sotto del 40% (9,2% nel 2023, 10,5% nel 2024 e 2025 e 7,1% nel 2026).
«Tutti gli attori ora sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità», ha confermato Baume-Schneider indicando la necessità di prendere di petto - in maniera condivisa e olistica - i sempre crescenti costi sanitari e confermando come «non vi sono segnali di rallentamento in vista» e aggiungendo: «non tollereremo che attori privati lucrino su un sistema sanitario pubblico come il nostro».
Questo anche considerando il nuovo sistema TARDOC che ha causato - e sta causando - diversi ritardi nelle fatturazioni.
I premi della cassa malati al momento «sono uno dei fattori che pesano di più sulla qualità della vita della popolazione», ha ribadito la consigliera federale. Secondo le stime, in media, si parla di poco meno di 500 franchi in più all'anno per ogni adulto (487,60 per la precisione), 338,80 per i giovani adulti e 128 per i bambini.
Per questo motivo «servono altre misure da attuare in tempi brevi», che vanno affiancate alle altre già implementate «che hanno permesso un risparmio complessivo di 2 miliardi di franchi».
Al momento i maggiori fattori di costo, confermano i dati della Confederazione, restano i medicamenti (22%) e le cure ambulatoriali (22%) extra-ospedaliere, in terza posizione le cure stazionarie ospedaliere (18%).
|Cantone
|2026 (CHF)
|2027 (CHF)
|Variazione (CHF)
|Variazione (%)
|Argovia
|369.8
|390.5
|20.7
|5.6
|Appenzello Interno
|269.5
|285.5
|15.9
|5.9
|Appenzello Esterno
|340.7
|354.3
|13.6
|4.0
|Berna
|398.8
|420.2
|21.4
|5.4
|Basilea Campagna
|443.2
|462.2
|19.0
|4.3
|Basilea Città
|470.2
|491.3
|21.1
|4.5
|Friburgo
|366.6
|385.6
|19.0
|5.2
|Ginevra
|487.2
|508.6
|21.3
|4.4
|Glarona
|354.3
|365.0
|10.7
|3.0
|Grigioni
|345.6
|360.3
|14.7
|4.3
|Giura
|433.9
|462.3
|28.4
|6.6
|Lucerna
|339.2
|354.3
|15.1
|4.4
|Neuchâtel
|444.9
|468.9
|24.0
|5.4
|Nidvaldo
|322.8
|339.9
|17.1
|5.3
|Obvaldo
|314.1
|327.4
|13.2
|4.2
|San Gallo
|341.3
|358.4
|17.2
|5.0
|Sciaffusa
|377.1
|401.2
|24.1
|6.4
|Soletta
|394.0
|417.5
|23.5
|6.0
|Svitto
|338.8
|355.0
|16.2
|4.8
|Turgovia
|347.3
|364.6
|17.3
|5.0
|Ticino
|501.3
|519.9
|18.6
|3.7
|Uri
|303.6
|317.4
|13.7
|4.5
|Vaud
|439.3
|454.5
|15.2
|3.5
|Vallese
|369.6
|390.2
|20.6
|5.6
|Zugo
|264.6
|276.2
|11.6
|4.4
|Zurigo
|382.4
|404.4
|22.0
|5.8
|Svizzera
|392.4
|412.0
|19.7
|5.0