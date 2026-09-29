Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Nell'ultimo quadriennio, lo ricordiamo, il nostro cantone ha accumulato un rincaro da far lacrimare gli occhi, poco al di sotto del 40% (9,2% nel 2023, 10,5% nel 2024 e 2025 e 7,1% nel 2026).

«Tutti gli attori ora sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità», ha confermato Baume-Schneider indicando la necessità di prendere di petto - in maniera condivisa e olistica - i sempre crescenti costi sanitari e confermando come «non vi sono segnali di rallentamento in vista» e aggiungendo: «non tollereremo che attori privati lucrino su un sistema sanitario pubblico come il nostro».