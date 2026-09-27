Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
Era partito da Milano, a bordo vi erano 35 passeggeri
Era partito da Milano, a bordo vi erano 35 passeggeri
BUCHLOE - Due persone hanno perso la vita stamattina all'alba sull'autostrada 96 nei pressi di Buchloe, in Baviera, quando il loro pullman, diretto all'Oktoberfest di Monaco, è uscito di strada e si è ribaltato. Numerosi altri membri del gruppo di turisti filippini sono rimasti feriti.
«Si trattava di un gruppo organizzato che si stava recando all'Oktoberfest», ha dichiarato sul posto il portavoce della polizia stradale di Fürstenfeldbruck Martin Cornils.
Secondo quanto riferito, sei persone - una delle quali versava in condizioni critiche - sono state elitrasportate immediatamente in ospedale, mentre altre due vi sono state trasportate con ambulanze. In un centro di raccolta sono state soccorse altre 22 persone, molte delle quali sono state poi a loro volta portate in ospedale. Per il momento non sono disponibili informazioni più precise sull'identità delle vittime e sulla gravità delle rispettive lesioni.
Il pullman turistico di una compagnia italiana, partito da Milano, è uscito di strada intorno alle 06.00, mentre procedeva in direzione di Monaco, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Si è ribaltato sul ciglio della strada e si è fermato ai margini di un bosco.
A bordo del mezzo c'erano circa 35 passeggeri di nazionalità filippina, «dobbiamo ancora accertare il numero esatto», ha indicato una portavoce della Questura dell'Alta Baviera Settentrionale. Erano accompagnati da due autisti, rimasti illesi. Quello che era al volante al momento dell'incidente era di nazionalità italiana.
La causa dell'incidente rimane per ora poco chiara. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che tutti i fatti siano chiariti definitivamente. «Ora la priorità è il soccorso e l'assistenza alle persone coinvolte nell'incidente», ha sottolineato la portavoce. Per le operazioni di soccorso l'autostrada 96 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni. È stato mobilitato un imponente dispiegamento di circa 130 pompieri, 130 paramedici e una ventina di agenti di polizia.