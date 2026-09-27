Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

Secondo quanto riferito, sei persone - una delle quali versava in condizioni critiche - sono state elitrasportate immediatamente in ospedale, mentre altre due vi sono state trasportate con ambulanze. In un centro di raccolta sono state soccorse altre 22 persone, molte delle quali sono state poi a loro volta portate in ospedale. Per il momento non sono disponibili informazioni più precise sull'identità delle vittime e sulla gravità delle rispettive lesioni.

Il pullman turistico di una compagnia italiana, partito da Milano, è uscito di strada intorno alle 06.00, mentre procedeva in direzione di Monaco, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Si è ribaltato sul ciglio della strada e si è fermato ai margini di un bosco.