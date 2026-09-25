Italia battuta e surclassata dal Belgio

In grossa difficoltà fin dai primi minuti davanti all'ordine e alla velocità dei rivali, Esposito e compagni hanno comunque provato a graffiare dalle parti di Lammens. Ci sono riusciti raramente. In compenso, però, hanno ballato parecchio nella loro metà campo, ringraziando Donnarumma che li ha tenuti a lungo in partita. Il portiere del City ha salvato tutto fino al 20' (e anche dopo) quando Godts, involatosi dopo un errore di Romano, ha sbloccato il punteggio. Chiuso il primo tempo senza fiato e ripartiti provando ad alzare il baricentro del loro gioco, gli azzurri hanno definitivamente alzato bandiera bianca al 69', quando Lukebakio ha trovato la rete "definitiva".

Nell’altra partita del venerdì della League A la Francia è andata a vincere 1-0 in Turchia. I bleus, con Zizou Zidane in panca per la prima volta, si sono accontentati di una rete di Mbappé per prendersi i primi punti del torneo.