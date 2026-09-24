Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Il processo si è svolto il 16 giugno 2025 davanti alla Corte delle assise correzionali. La donna è stata condannata per ripetuta falsità in documenti e ripetuta appropriazione indebita, aggravata dal fatto che i reati sono stati commessi nella sua veste di dipendente dello Stato. La Corte le ha inflitto una pena di 18 mesi, sospesa condizionalmente per due anni, oltre al pagamento di circa 200'000 franchi a titolo di risarcimento, somma equivalente a quella sottratta.

La vicenda, compresi il licenziamento e l'ammontare degli ammanchi, non era finora emersa pubblicamente. Interpellato sul caso, il DECS ha spiegato di non poter entrare nei dettagli a causa delle basi legali vigenti, precisando però che, quando funzionari o docenti vengono meno ai propri doveri di servizio, vengono adottati i necessari provvedimenti.