Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
La scoperta degli ammanchi è avvenuta dopo sei anni di sottrazioni sistematiche. La dipendente, condannata, ha dovuto restituire l'intera somma sottratta.
Circa 200'000 franchi, è questa la cifra che una dipendente dell’Ufficio refezione del DECS ha sottratto dalle casse della mensa di una scuola cantonale di Biasca e in altre località non precisate.
Gli ammanchi - riferisce Ticinonews - si sono protratti per sei anni, dal 1° settembre 2018 al 28 ottobre 2024. Il caso è stato scoperto nel 2024 e, alla fine dello stesso anno, il Consiglio di Stato è stato informato dell’accaduto. Dopo aver confessato davanti al procuratore pubblico Daniele Galliano, la dipendente è stata licenziata in tronco.
Il processo si è svolto il 16 giugno 2025 davanti alla Corte delle assise correzionali. La donna è stata condannata per ripetuta falsità in documenti e ripetuta appropriazione indebita, aggravata dal fatto che i reati sono stati commessi nella sua veste di dipendente dello Stato. La Corte le ha inflitto una pena di 18 mesi, sospesa condizionalmente per due anni, oltre al pagamento di circa 200'000 franchi a titolo di risarcimento, somma equivalente a quella sottratta.
La vicenda, compresi il licenziamento e l'ammontare degli ammanchi, non era finora emersa pubblicamente. Interpellato sul caso, il DECS ha spiegato di non poter entrare nei dettagli a causa delle basi legali vigenti, precisando però che, quando funzionari o docenti vengono meno ai propri doveri di servizio, vengono adottati i necessari provvedimenti.