Dito puntato contro Leclerc, Hamilton alza la voce

In attesa del prossimo Gran Premio, che sarà eccezionalmente di sabato, a Baku, occhi e fari puntati sul cavallino modenese. Al centro del dibattito ci sono Charles Leclerc e gli incidenti che hanno caratterizzato la sua stagione. Il dito è puntato soprattutto sui diversi episodi che, secondo questa ricostruzione, avrebbero complicato la gestione delle risorse e degli sviluppi nella parte finale del campionato.

