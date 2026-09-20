Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime
Lo schianto all'altezza del Serfontana. Il motociclista è stato trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.
Lo schianto all'altezza del Serfontana. Il motociclista è stato trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.
MORBIO INFERIORE - Avrebbe riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita, il motociclista rimasto coinvolto in una caduta avvenuta domenica pomeriggio, attorno alle 14:00, nella rotonda davanti al centro commerciale Serfontana, a Morbio Inferiore.
Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, un 71enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto che circolava in direzione di Balerna a bordo di una moto immatricolata in Ticino, per motivi ancora da appurare ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, urtando lo spartitraffico centrale.
Soccorso immediatamente da alcuni passanti, è stato in seguito preso in carico dai soccorritori del SAM che, vista la gravità delle sue condizioni, hanno richiesto l'intervento di un elicottero della REGA per il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.
Sul posto sono intervenute anche la Polizia Cantonale e la Polizia Comunale di Chiasso per disciplinare il traffico ed effettuare i rilievi.
Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi degli specialisti del Servizio Incidenti.