Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica

Mercoledì il Tribunale speciale per il Kosovo all'Aia ha riconosciuto Thaçi colpevole di crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, trattamento crudele e detenzione illegale o arbitraria. Secondo i giudici, almeno 385 persone furono arrestate e detenute illegalmente, 49 sottoposte a trattamenti crudeli, 303 torturate e 96 uccise. Thaçi e gli altri tre imputati sono invece stati assolti da sei capi d'accusa per crimini contro l'umanità. La sentenza non è definitiva e l'ex presidente kosovaro continua a respingere le accuse.