Addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale

Mazzola rimase fedele all'Inter per tutta la carriera. In 17 stagioni disputò 565 partite ufficiali e segnò 158 reti. Con i nerazzurri conquistò quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Nel 1964 firmò con una doppietta la prima Coppa dei Campioni della storia del club. Fu inoltre capocannoniere del campionato nel 1965 e arrivò secondo nel Pallone d'Oro del 1971, alle spalle di Johan Cruyff.

Fu protagonista anche con la nazionale italiana, con cui vinse l'Europeo del 1968 e raggiunse la finale dei Mondiali del 1970. A quell'edizione è legata anche la celebre "staffetta" con Gianni Rivera e la semifinale vinta contro la Germania Ovest, passata alla storia come la "Partita del Secolo".