Cerca e trova immobili
Segnalaci
CALCIO

On, che colpo: "scippato" Mbappé alla Nike

Il produttore svizzero di articoli sportivi si è assicurato la superstar francese.
On, che colpo: "scippato" Mbappé alla Nike
ON
di 20min.ch | Sven Forster
On, che colpo: "scippato" Mbappé alla Nike
Il produttore svizzero di articoli sportivi si è assicurato la superstar francese.
CALCIO: Risultati e classifiche

Kylian Mbappé passa a On, diventando atleta del marchio sportivo svizzero dopo 19 anni di collaborazione con Nike. L'accordo si inserisce nel progetto di On per l'ingresso nel settore delle scarpe da calcio, con la superstar nel ruolo di ambasciatore. L'azienda elvetica punta inoltre a entrare nel mercato delle maglie.

«Ciò che mi ha affascinato di On fin dall'inizio è stata la possibilità di creare insieme qualcosa di completamente nuovo, che plasmerà il calcio di domani», ha dichiarato Mbappé.

Nel progetto di On dedicato al calcio avranno un ruolo di rilievo anche l'ex attaccante francese Thierry Henry e l'attuale nazionale svizzera e giocatrice del Barcellona Sydney Schertenleib, che contribuiranno con prospettive diverse allo sviluppo del marchio in questa disciplina.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
abbigliamento sportivokylian mbappénikeonsydney schertenleibthierry henry
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
2 gior
113
294

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
2 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
47

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
2 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
54
72

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
1 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
2 gior
88
130

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
1 gior
1
19

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
51
76

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
2 gior
4
51

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
22 ore
46
180

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
1 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
2 gior
7
18

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
1 gior
20
70

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
3 gior
23
93

Due cani finiti nei guai

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
9 ore
76
97

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
20 ore
93
157

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
5 ore
8
23

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
6 ore

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
21 ore

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
1 gior

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
69

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
48
90

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
1 gior
60
52

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
18 ore
15
61

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
2 gior
16
33

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
54

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
7 ore
6
14

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
63

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
2 gior
25
51

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
23 ore
9
35

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
34

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
21 ore
4
17

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
2 gior
60
107

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
20
61

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 gior
12
52

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
2 gior
8

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
1 gior
26
40

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
1 gior
6

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
2 gior

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
2 gior
11

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
1 gior
6
15

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
8

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio
LIVE
CHIASSO
2 gior
9
41

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»
LIVE
ITALIA / CANADA
2 gior
12

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Cristiano Ronaldo, l'immortale
LIVE
CALCIO
10 min

Cristiano Ronaldo, l'immortale

«Non è stata una decisione contro la Svizzera»
LIVE
NAZIONALE
11 min
1

«Non è stata una decisione contro la Svizzera»

Vertical, una ticinese sul tetto del mondo
LIVE
SKYRUNNING
1 ora

Vertical, una ticinese sul tetto del mondo

«Un silenzio insopportabile»
LIVE
SCI ALPINO
1 ora
5

«Un silenzio insopportabile»

Sion-Zurigo anticipata per motivi di sicurezza
LIVE
SUPER LEAGUE
2 ore
2

Sion-Zurigo anticipata per motivi di sicurezza

Lutto NBA, è morto Michael Sweetney
LIVE
CARNET NOIR
3 ore
4

Lutto NBA, è morto Michael Sweetney

«La Svizzera non deve chiedere l’elemosina a nessuno»
LIVE
NAZIONALE
6 ore
22
34

«La Svizzera non deve chiedere l’elemosina a nessuno»

La festa? Un'altra volta
LIVE
HCAP / HCL
8 ore
2

La festa? Un'altra volta

Juve sul velluto, segnano (quasi) tutti
LIVE
EUROPA LEAGUE
16 ore
7

Juve sul velluto, segnano (quasi) tutti

Imola, festa e una clamorosa indiscrezione
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
18 ore
1
6

Imola, festa e una clamorosa indiscrezione