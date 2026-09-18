On, che colpo: "scippato" Mbappé alla Nike
Il produttore svizzero di articoli sportivi si è assicurato la superstar francese.
Kylian Mbappé passa a On, diventando atleta del marchio sportivo svizzero dopo 19 anni di collaborazione con Nike. L'accordo si inserisce nel progetto di On per l'ingresso nel settore delle scarpe da calcio, con la superstar nel ruolo di ambasciatore. L'azienda elvetica punta inoltre a entrare nel mercato delle maglie.
«Ciò che mi ha affascinato di On fin dall'inizio è stata la possibilità di creare insieme qualcosa di completamente nuovo, che plasmerà il calcio di domani», ha dichiarato Mbappé.
Nel progetto di On dedicato al calcio avranno un ruolo di rilievo anche l'ex attaccante francese Thierry Henry e l'attuale nazionale svizzera e giocatrice del Barcellona Sydney Schertenleib, che contribuiranno con prospettive diverse allo sviluppo del marchio in questa disciplina.