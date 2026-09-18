On, che colpo: "scippato" Mbappé alla Nike

«Ciò che mi ha affascinato di On fin dall'inizio è stata la possibilità di creare insieme qualcosa di completamente nuovo, che plasmerà il calcio di domani», ha dichiarato Mbappé.

Nel progetto di On dedicato al calcio avranno un ruolo di rilievo anche l'ex attaccante francese Thierry Henry e l'attuale nazionale svizzera e giocatrice del Barcellona Sydney Schertenleib, che contribuiranno con prospettive diverse allo sviluppo del marchio in questa disciplina.