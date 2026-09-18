«Chi sente questa maglia venga e la indossi con orgoglio»

La Nations League può dunque diventare l’occasione per allargare il gruppo, senza però stravolgere una struttura ormai consolidata. «Bisogna certamente puntare su nuovi giocatori, però è importante mantenere anche la nostra struttura. È giusto trovare soluzioni alternative, come quella di Boteli, senza però caricare troppo il ragazzo di aspettative e responsabilità. L’ossatura è comunque già importante. Penso a Jashari, che è nel gruppo da diverso tempo e al quale andrà data maggiore responsabilità».

Per Regazzoni, insomma, non serve una rivoluzione. «Non bisogna inserire chissà quanti giocatori, ne bastano due o tre. Forse dietro ci manca qualcosa, perché se dovessero mancare Akanji ed Elvedi non avremmo grandi alternative. Davanti, invece, siamo più coperti. Penso anche a Sanches, che è un giocatore che a me piace un sacco».