Messi fa 100 con l’Inter Miami
Il geniale argentino ha segnato il suo centesimo gol per l’Inter Miami offrendo così la Campeones Cup.
MIAMI - Lionel Messi continua ad arricchire il suo palmarès. Mercoledì l’argentino ha segnato il suo centesimo gol con la maglia dell’Inter Miami, contribuendo al successo per 2-0 sul Cruz Azul nella Campeones Cup. Per il 39enne si tratta del 49esimo trofeo della carriera.
Messi ha sbloccato l’incontro al 24esimo minuto, andando a segno di testa da distanza ravvicinata su un passaggio dell’ex compagno al Barcellona Luis Suarez. Ha così raggiunto quota 100 reti in 115 presenze con l’Inter Miami, considerando tutte le competizioni.
Il traguardo è arrivato contro la stessa squadra alla quale Messi aveva segnato il suo primo gol con il club della Florida: il Cruz Azul, trafitto su calcio di punizione all’inizio di luglio 2023.
Nella ripresa il fuoriclasse argentino ha contribuito anche al raddoppio, servendo all’81esimo su calcio d’angolo l’assist per il brasiliano Casemiro, autore del definitivo 2-0. «Bisogna approfittarne, perché non si sa quanto durerà ancora. Quello che ha fatto e continua a fare per il calcio è semplicemente incredibile. Resta il migliore, lo ha dimostrato ai Mondiali e continua a dimostrarlo in MLS», ha dichiarato l’ex giocatore del Real Madrid.