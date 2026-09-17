Messi fa 100 con l’Inter Miami

Il traguardo è arrivato contro la stessa squadra alla quale Messi aveva segnato il suo primo gol con il club della Florida: il Cruz Azul, trafitto su calcio di punizione all’inizio di luglio 2023.

Nella ripresa il fuoriclasse argentino ha contribuito anche al raddoppio, servendo all’81esimo su calcio d’angolo l’assist per il brasiliano Casemiro, autore del definitivo 2-0. «Bisogna approfittarne, perché non si sa quanto durerà ancora. Quello che ha fatto e continua a fare per il calcio è semplicemente incredibile. Resta il migliore, lo ha dimostrato ai Mondiali e continua a dimostrarlo in MLS», ha dichiarato l’ex giocatore del Real Madrid.