Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
Oltre 20'000 franchi di multa dopo che le analisi cantonali hanno individuato più di 3'000 litri non conformi.
VAUD - Due cantine vodesi hanno dovuto pagare oltre 20'000 franchi di multa nel 2023 e nel 2024, ha annunciato la RTS questo lunedì mattina. Le autorità cantonali, grazie alle analisi del chimico cantonale, hanno scoperto che oltre 3'000 litri di vino erano stati oggetto di zuccheraggio.
I controllori hanno analizzato la ripartizione degli zuccheri, riscontrando tenori di glucosio e fruttosio incompatibili con quelli naturalmente presenti nel vino.
Le sanzioni riguardano una cantina del distretto di Lavaux-Oron e una della regione di Nyon. I viticoltori non hanno contestato l'aggiunta illegale di mosto o di mosto concentrato rettificato (MCR).
Come in Vallese
Il caso ricorda quello del gruppo Rouvinez, emerso la scorsa primavera. Il chimico cantonale aveva vietato alla cantina di vendere 6'000 bottiglie di vino zuccherato illegalmente. Nel Canton Vaud non sono state fornite informazioni sull'identità delle due cantine sanzionate.