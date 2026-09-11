«La Svizzera si dia una regolata»

"Credo che il nostro Paese debba darsi una regolata", ha affermato l'imprenditore quarantottenne. La prosperità della Svizzera si basa sulla sua apertura. Wildhaber intende quindi impegnarsi a favore degli accordi di libero scambio e degli accordi bilaterali III con l'UE. "Non sto dicendo che non ci siano svantaggi". Ma i vantaggi prevalgono chiaramente per le imprese. Soprattutto grazie al libero accesso al mercato e alla libera circolazione delle persone.

Wildhaber ha inoltre riconosciuto la responsabilità del mondo economico nelle conseguenze dell'immigrazione. È stato soprattutto il settore privato a richiedere la libera circolazione delle persone. Deve quindi impegnarsi a gestirne meglio le conseguenze. Ciò comporta in particolare la costruzione di un maggior numero di alloggi e un migliore utilizzo del potenziale della forza lavoro nazionale.