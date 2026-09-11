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«La Svizzera si dia una regolata»

Il presidente di Economiesuisse avverte sul rischio di compiacenza e sottolinea l’importanza della competitività e degli accordi internazionali.
«La Svizzera si dia una regolata»
Economiesuisse
Fonte Ats
di Redazione
«La Svizzera si dia una regolata»
Il presidente di Economiesuisse avverte sul rischio di compiacenza e sottolinea l’importanza della competitività e degli accordi internazionali.

BERNA - Il nuovo presidente di Economiesuisse, Silvan Wildhaber, ha messo in guardia da una certa stanchezza nei confronti del benessere in Svizzera. A quanto pare, alcuni lo considerano un dono del cielo, ha dichiarato in un'intervista concessa alla Neue Zürcher Zeitung.

"La prosperità va ricostruita ogni giorno. È proprio qui che la Svizzera sta attualmente incontrando delle difficoltà", ha dichiarato Wildhaber in un'intervista pubblicata oggi. Il Paese sta scivolando nelle classifiche, registra una crescita e una competitività in calo e incontra difficoltà nel campo degli investimenti diretti. Inoltre, si osserva un'insidiosa ridistribuzione dei compiti, che passano dal settore privato a quello pubblico.

"Credo che il nostro Paese debba darsi una regolata", ha affermato l'imprenditore quarantottenne. La prosperità della Svizzera si basa sulla sua apertura. Wildhaber intende quindi impegnarsi a favore degli accordi di libero scambio e degli accordi bilaterali III con l'UE. "Non sto dicendo che non ci siano svantaggi". Ma i vantaggi prevalgono chiaramente per le imprese. Soprattutto grazie al libero accesso al mercato e alla libera circolazione delle persone.

Wildhaber ha inoltre riconosciuto la responsabilità del mondo economico nelle conseguenze dell'immigrazione. È stato soprattutto il settore privato a richiedere la libera circolazione delle persone. Deve quindi impegnarsi a gestirne meglio le conseguenze. Ciò comporta in particolare la costruzione di un maggior numero di alloggi e un migliore utilizzo del potenziale della forza lavoro nazionale.

Per quanto riguarda il futuro del mercato del lavoro, Wildhaber si è mostrato fiducioso anche riguardo all'intelligenza artificiale. "Ogni rivoluzione industriale ha sempre creato nuovi posti di lavoro". Ritiene inoltre che il controllo dell'IA rimarrà nelle mani dell'uomo.

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