La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

A presiedere la Corte è stato il giudice Amos Pagnamenta, che ha accolto l'accordo tra l'avvocato difensore Marco Masoni e il procuratore pubblico Simone Barca. «L'imputato si è assunto le proprie responsabilità», ha spiegato Barca in apertura. «La perizia psichiatrica ha permesso di chiarire il disturbo di cui è affetto. Ha inoltre già iniziato un trattamento specifico presso la struttura carceraria».

Secondo il procuratore, la colpa del 21enne è da considerarsi media. «Ha scelto di appiccare gli incendi, ma ha capito i motivi che lo hanno spinto ad agire in questo modo. Di sua spontanea volontà ha iniziato a risarcire i privati danneggiati».