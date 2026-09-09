Big, ma solo di nome

Di Spalletti?

«Della società in generale. Luciano è ormai lì da mesi ma la squadra ancora non “gira” come molti si aspettavano. I dirigenti invece… anche quest’anno hanno speso milioni ma non mi pare siano riusciti a intervenire benissimo. Kolo Muani, per esempio, è sicuramente un ottimo giocatore, ma non è la prima punta classica che il mister chiedeva da tempo. A Milano, comunque, non stanno meglio. L’unico punto in loro favore, in questa vicenda, è che i margini di crescita, con Amorim, sono grandi. La pazienza dei tifosi comunque, si sa, non è grandissima».