Mbappé, Messi e Dembélé: è caccia al Pallone d'Oro

La Spagna, vincitrice dell'ultimo Mondiale negli Stati Uniti, è la nazionale più rappresentata con sette giocatori. Tra questi spiccano Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri e Ferran Torres.

In lista c'è anche Lionel Messi, otto volte Pallone d'Oro, reduce dalla finale mondiale persa con l'Argentina e dal recente annuncio del ritiro dalla nazionale. Tra le sorprese figurano invece il senegalese Sadio Mané dell'Al-Nassr e il messicano Julian Quinones dell'Al-Qadsiah FC. E poi c'è Mbappé, capocannoniere dell'ultimo Mondiale e sempre più convinto di poter finalmente mettere le mani sul trofeo. Lunedì il francese ha ammesso di avere «la sensazione che forse quest'anno sia quello giusto per vincerlo».