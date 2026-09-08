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Mbappé, Messi e Dembélé: è caccia al Pallone d'Oro

I tre grandi nomi sono nella lista dei 30 candidati. Nessuno svizzero in corsa, mentre il PSG piazza otto giocatori.
Mbappé, Messi e Dembélé: è caccia al Pallone d'Oro
Imago
di 20min.ch | Agence France-Presse
Mbappé, Messi e Dembélé: è caccia al Pallone d'Oro
I tre grandi nomi sono nella lista dei 30 candidati. Nessuno svizzero in corsa, mentre il PSG piazza otto giocatori.
CALCIO: Risultati e classifiche

LONDRA - Kylian Mbappé, Lionel Messi e Ousmane Dembélé sono tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, che verrà assegnato il 26 ottobre a Londra. Nella lista dei finalisti non figura alcun giocatore svizzero, mentre non mancano i grandi nomi e i principali pretendenti al prestigioso riconoscimento individuale.

Dembélé, vincitore dell'ultima edizione, è uno degli otto giocatori del Paris Saint-Germain in corsa per il bis. Con lui ci sono Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos e Willian Pacho. Fuori, invece, Désiré Doué, l'ex parigino Bradley Barcola, oggi al Liverpool, e il brasiliano del Barcellona Raphinha.

La Spagna, vincitrice dell'ultimo Mondiale negli Stati Uniti, è la nazionale più rappresentata con sette giocatori. Tra questi spiccano Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri e Ferran Torres.

In lista c'è anche Lionel Messi, otto volte Pallone d'Oro, reduce dalla finale mondiale persa con l'Argentina e dal recente annuncio del ritiro dalla nazionale. Tra le sorprese figurano invece il senegalese Sadio Mané dell'Al-Nassr e il messicano Julian Quinones dell'Al-Qadsiah FC. E poi c'è Mbappé, capocannoniere dell'ultimo Mondiale e sempre più convinto di poter finalmente mettere le mani sul trofeo. Lunedì il francese ha ammesso di avere «la sensazione che forse quest'anno sia quello giusto per vincerlo».

Il PSG, intanto, sogna di fare ancora una volta la parte del leone. Luis Enrique, all'inizio di settembre, aveva indicato proprio un giocatore del club parigino come suo favorito: «A mio parere, dovrebbe andare a un giocatore» del PSG. Sulla stessa lunghezza d'onda Marquinhos: «Spero che sia qualcuno del PSG. Abbiamo dei giocatori molto forti. Non posso dirtene uno. È un premio individuale. Abbiamo vinto titoli importanti».

Tra le donne manca Bonmatí
Se tra gli uomini i grandi nomi non mancano, la lista femminile presenta subito una grande assente: Aitana Bonmatí, vincitrice delle ultime tre edizioni. La giocatrice del Barcellona, infortunatasi a fine novembre 2025, è tornata in campo soltanto nel maggio 2026.

Tra le principali candidate alla successione figurano Alexia Putellas, ora alle London City Lionesses, Patri Guijarro, Ewa Pajor e Melchie Dumornay.

Appuntamento dunque al 26 ottobre a Londra, quando verranno incoronati i nuovi vincitori del Pallone d'Oro maschile e femminile.

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